Verstappen wijst vijf beste momenten uit carrière aan

Verstappen vindt de race waarmee hij in 2013 het wereldkampioenschap karting won namelijk nog altijd de beste uit zijn loopbaan. “Die race zal er altijd bovenuit blijven steken”, zegt hij op de website van zijn team. “Het was een makkelijke overwinning voor me. Ik reed weg bij de rest van het veld en stond geen moment echt onder de druk. Al het harde werken dat aan dat raceweekend vooraf was gegaan, maakte het zeer bevredigend. Het ultieme doel in het karten is om het wereldkampioenschap te winnen. Wat het nog specialer maakte, is dat mijn vader mijn motoren deed, dus om het samen te doen, was geweldig.”

Verstappen noemt vervolgens zijn drie overwinningen op Spa in de Europese Formule 3 en zijn hattrick op de Norisring in datzelfde kampioenschap als tweede en derde moment uit zijn carrière. “Om er drie achter elkaar te winnen op Spa was zeer positief. Het was een leerzaam weekend, want het waren geen eenvoudige zeges en ik had een paar mooie gevechten in de races”, aldus Verstappen. “Na Spa kwam de ronde op de Norisring en daar won ik ook alle drie de races, zodat het er zes op een rij werden. Hierna kregen we een belletje van Helmut [Marko], wat tot mijn eerste Formule 1-contract heeft geleid. Ik heb dat telefoontje trouwens niet zelf aangenomen. Mijn vader sprak met hem. Vanwege wat er uit die races is voortgekomen, zal dit altijd een speciaal moment blijven.”

Uiteraard komt ook zijn eerste Formule 1-overwinning op het circuit van Barcelona voorbij. “Omdat het compleet onverwacht was”, licht de Limburger toe. “Het enige wat dit zal overtreffen, is het winnen van het kampioenschap.” Opvallend is zijn keuze voor zijn zege in de 70th Anniversary Grand Prix dit jaar, die de top-vijf completeert. “Het vijfde moment is lastig vanwege Brazilië vorig jaar en een paar goede wedstrijden in Mexico. Maar ik denk toch dat het Silverstone dit jaar moet worden. Om een superdominante auto te verslaan, maakte het een zeer bevredigende overwinning, helemaal na het vorige weekend op hetzelfde circuit. Het zag er niet naar uit dat we de race zouden gaan winnen, maar we weten nu dat we Mercedes kunnen pushen en de druk erop kunnen houden bij ze. We moeten elk weekend het maximale uit de auto halen om onze titelaspiraties levend te houden en hoewel we realistisch moeten blijven, heeft de winst op Silverstone ons wel wat hoop gegeven.”