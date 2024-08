Verstappen reageert op Newey-suggestie, kan Red Bull iets tegen McLaren in Monza?

Een week na het machtsvertoon van McLaren in Zandvoort staan de Formule 1-coureurs voor een compleet andere uitdaging in het warme Monza. In theorie zouden de hitte en het snelle circuit iets beter bij Red Bull moeten passen dan Monza, al blijft McLaren met afstand de uitgesproken favoriet. Tijdens de mediadag liet Sergio Pérez weten dat Red Bull de problemen met de RB20 nu in ieder geval begrijpt, al hield Max Verstappen tijdens zijn mediasessie in een overvolle hospitality nog meer slagen om de arm. Hij ging ook in op de vraag of de huidige worsteling van Red Bull op enige manier samenhangt met het aangekondigde vertrek van Adrian Newey. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als coureurs die niet allemaal tevreden zijn over de aanpassingen aan Monza, een stevige crash voor de safety car, een vloerexperiment bij Mercedes, het trainingsdebuut van Andrea Kimi Antonelli en de promotie van Franco Colapinto als vervanger van Logan Sargeant.

