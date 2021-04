Verstappen: “Kijken of we een plekje hoger kunnen eindigen”

Max Verstappen zegt ontspannen uit te kijken naar de Grand Prix van Emilia-Romagna, de tweede race van het Formule 1-seizoen 2021, na twee weken geleden in Bahrein zeer sterk uit de startblokken te zijn gekomen. De Nederlander was snelste in alle drie de vrije trainingen alvorens er in de kwalificatie met de pole vandoor te gaan. In de race moesten hij en Red Bull het strategisch echter afleggen tegen Lewis Hamilton en Mercedes, terwijl er ook een probleem was met het differentieel, al had hij de Brit in de slotfase nog bijna te grazen. Na een inhaalactie bij de vierde bocht ging hij buiten de baan, waardoor hij de eerste positie moest teruggeven aan de regerend wereldkampioen. Niettemin kunnen Verstappen en Red Bull terugkijken op de beste seizoensstart die ze tot dusver samen hebben beleefd.

Komend weekend wordt er verder geracet op het circuit van Imola, waar Verstappen vorig jaar uitviel door een klapband, terwijl hij op weg leek naar de tweede plaats. “Ik voel me heel erg relaxed voor het raceweekend in Imola”, laat Verstappen weten. “Ik kijk ernaar uit om daar weer naartoe te gaan. Vorig jaar hadden we een behoorlijk goede race, totdat er zich een probleem voordeed met een van de banden.” Aan voorspellingen doet de 23-jarige Limburger zoals gewoonlijk niet. Verstappen: “Het is nog te dicht op de start van het seizoen om te weten hoe we zullen presteren. We zullen moeten afwachten en zullen wel zien wat er op de baan gebeurt.” Dat neemt niet weg dat Verstappen voor het hoogst haalbare gaat in Imola: “Ik heb elke race de wens en motivatie om voor de zege te gaan. Laten we kijken of we dit keer een plekje hoger kunnen eindigen.”

Verstappen kijkt nu, twee weken later, met een goed gevoel terug op de race in Bahrein. “Dat was een geweldige start van het seizoen, natuurlijk”, beseft hij. “Het was een positief weekend wat betreft onze performance.” Om daarna te waarschuwen: “Maar er zijn geen garanties voor Imola. We hebben een positief begin van het seizoen gehad en hopelijk kunnen we op die manier doorgaan, maar het zal niet makkelijk worden. Alles moet perfect werken als we onze voornaamste concurrent willen verslaan.”

