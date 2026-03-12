De viervoudig wereldkampioen reed afgelopen weekend in Melbourne een sterke inhaalrace door van de twintigste naar de zesde plaats op te klimmen. Volgens Max Verstappen laat dat zien dat de auto potentie heeft. Toch ziet hij Red Bull op dit moment nog niet voor de overwinningen meedoen.

"Ik denk zeker dat er veel potentie in zit", zegt Verstappen tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van China over de RB22. "Het zal er alleen van afhangen of we dat er gedurende het jaar ook uit kunnen halen. Het gat was natuurlijk vrij groot, ook in de race. Als ik iets verder naar voren was gestart, denk ik dat het beste wat ik had kunnen doen één positie hoger was geweest [P5], omdat we simpelweg niet de snelheid hadden van de auto's in de top-vier."

"We hadden ook behoorlijk veel degradatie en graining", vervolgt hij. "Maar we zullen zien wat er in de komende races gebeurt en of we dat gat een beetje kunnen dichten."

Of Red Bull tijdens het komende raceweekend in China al dichter bij de topteams kan komen, durft Verstappen nog niet te voorspellen. De Nederlander noemt de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1 nog erg onduidelijk. "Dat is onmogelijk om te weten. Het is op dit moment nog erg onoverzichtelijk, dus het is heel moeilijk om precies te weten waar iedereen staat", legt hij uit. "Ik hoop natuurlijk dat we iets dichterbij komen en dat het gat in elk geval niet nog groter wordt dan het in Melbourne was. Maar het is duidelijk dat we op dit moment niet met die auto's kunnen vechten."

Verstappen verwacht dat Red Bull voorlopig dus niet de strijd aan kan binden met Mercedes en Ferrari. "Nee. P5 is op dit moment het maximaal haalbare", zegt Verstappen. "In de kwalificatie ging het bij Ferrari om wat voor reden dan ook niet zoals ze het hadden gewild, maar in de race was het heel duidelijk dat we geen kans hadden om dat tempo te matchen."

Hadjar solide

Tot slot sprak Verstappen zich positief uit over het eerste raceweekend van teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman maakte volgens hem een solide indruk, ondanks dat zijn race vroegtijdig eindigde nadat hij als derde was gestart. "Ja, goed", zegt Verstappen over het optreden van Hadjar in Albert Park. "Hij had een heel solide eerste raceweekend. Helaas kon hij het in de race niet echt laten zien, maar ik denk dat het een heel goede start voor het team was."

Volgens Verstappen was het bovendien belangrijk dat Hadjar zich vooraan in de kwalificatie wist te melden, nadat hij zelf aan het begin van de sessie was gecrasht. "Toen ik problemen had in de kwalificatie maar hij daar wel stond, dat is precies wat we als team nodig hebben. Dus ja, een goede start. Ik hoop dat hij dat zo kan voortzetten."