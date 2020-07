Verstappen verwacht in kwalificatie voor ‘mooi resultaat’ te gaan

Zo waren er een paar kleine problemen aan het begin van de eerste oefensessie op de Red Bull Ring. “Ze waren vergeten die dingetjes achter mijn hoofd op de headrest te plakken, dus mijn hoofd zat iets te ver naar achteren. Na mijn installatierondje was dat opgelost”, blikte Verstappen tijdens het Formule 1 Café op Ziggo Sport terug op de eerste vrije training. “Verder was er een fuel flow-meter, een sensor, die niet helemaal goed zat, dus ik had wat minder vermogen dan er moest zijn. Maar dat was na die eerste run op de harde band ook opgelost. Op die stint na was het eigenlijk allemaal wel prima.” Verstappen belandde in de slotfase van de sessie nog in een spin bij het uitkomen van de eerste bocht, maar reed kort daarna een 1.05.418, die hem achter het Mercedes-duo op de derde plek in de tijdenlijst deed belanden.

In de tweede training was er een achtste tijd, op negen tienden van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die in beide vrijdagsessies de snelste was. Maar daarbij moet worden opgemerkt dat Verstappen op dat moment met een beschadigde voorvleugel rondreed. Verstappen: “Bij het uitkomen van bocht zes kwam ik net op zo'n gele kerb en toen brak de vleugel aan die kant af. Dus de laatste drie bochten van het circuit had ik heel veel onderstuur. Maar over die run daarvoor, op de medium banden, was ik op zich wel tevreden.” Ook kan er met enkele veranderingen aan de auto nog wat tijd gewonnen worden op het rechte stuk. “Als je kijkt naar de speed traps dan waren we behoorlijk langzaam op het rechte stuk. Maar daar maak ik me geen grote zorgen over. We moeten er gewoon voor zorgen dat we nog een paar dingen aan de auto aanpassen en dan heb ik er wel vertrouwen in dat we zaterdag voor een mooi resultaat kunnen gaan.”

Volgens Verstappen was het dan ook helemaal geen verkeerde vrijdag. “Alles is gewoon naar wens verlopen. Natuurlijk, bepaalde mensen maken zich misschien druk over de snelheid, maar dat doe ik niet. Rondetijden zeggen niet alles. Het was ook niet de meest vloeiende sessie, dus ik kijk uit naar zaterdag”, aldus de Limburger. “Het was gewoon helemaal fijn. Beetje gespind, beetje gedrift. We zitten weer helemaal in het ritme, dus dat is goed.” Vorig jaar deed Red Bull het uitstekend op de zondag in Spielberg, toen de wedstrijd in zeer warm weer werd afgewerkt. Verstappen won de Oostenrijkse Grand Prix voor het tweede jaar op rij. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag was het echter veelal bewolkt. Ook viel er even regen. Of hij hoopt op warmer weer? “Ja, maar het gaat ook warm worden, 28 graden, dus ik verwacht dat het vier, vijf graden koeler zal zijn dan het vorig jaar was. Dat is op zich geen verkeerd vooruitzicht voor ons, denk ik.”

Over het protest dat Red Bull vrijdag na afloop van de tweede training heeft ingediend tegen het DAS-systeem van Mercedes en inmiddels is afgewezen, wilde Verstappen weinig kwijt. “Ik ben niet degene die het protest indient, het is natuurlijk aan de teamleiding om dat soort dingen te doen. We zien het allemaal wel”, klonk het.