Verstappen verwacht moeilijke race: Goed met banden omgaan de sleutel

De Nederlander begint als tweede aan de Grand Prix van Frankrijk, nadat Charles Leclerc er zaterdag mede dankzij een tow van teamgenoot Carlos Sainz met de pole-position vandoor ging. Het verschil tussen de twee titelrivalen bedroeg uiteindelijk drie tienden, waarbij de slipstream volgens Leclerc goed was voor twee tot tweeënhalve tienden. Ook zonder sleepje zou de Monegask Verstappen dus waarschijnlijk nipt hebben verslagen voor de pole. De Limburger denkt echter dat Ferrari op de Zuid-Franse piste niet alleen erg snel is over één ronde. Ook in de race zou de Italiaanse renstal wel eens een sterk tempo aan de dag kunnen leggen.

“Ze maken van de long runs op vrijdag en zaterdag altijd wel een stap voor zondag. Dus ik verwacht dat het wel weer een moeilijke race gaat worden”, laat Max Verstappen tegenover de verzamelde pers op Paul Ricard weten. “Ze zijn altijd snel. Op elk circuit zijn ze dit jaar snel geweest. Elke wedstrijd die ik tot nu toe heb gewonnen, is ook nooit heel gemakkelijk geweest.” Neemt niet weg dat Red Bull ook een goede long run pace in huis lijkt te hebben in Le Castellet. “Ik denk dat we er over het algemeen wel redelijk goed uitzagen”, zegt Verstappen over de lange runs die hij in de trainingen reed. “Of het genoeg is? Geen idee. Maar het voelde van mijn kant wel goed aan.”

Red Bull rijdt op Paul Ricard met minder downforce dan Ferrari. Op de vraag van Motorsport.com of dit in de wedstrijd in zijn voordeel gaat werken, als het gaat om de bandenslijtage, laat Verstappen weten: “Ik hoop het. We lijken inderdaad weer erg snel te zijn op de rechte stukken, wat natuurlijk een leuke bonus is. Maar ik denk dat we nog wel een beetje naar onze performance in de snelle bochten moeten gaan kijken. Want welke vleugel we ook op de auto zetten, in de snelle bochten lijken we altijd een beetje te worstelen, in vergelijking met Ferrari. Mogelijk dat Red Bull in de wedstrijd echter iets minder in het nadeel zal zijn in de snelle bochtensecties. Verstappen: “De banden gaan hier ongelofelijk warm worden tijdens de race, waardoor je niet zo hard kan pushen in de snelle bochten als tijdens een kwalificatieronde. En natuurlijk hoop ik dat wij dan iets meer kunnen profiteren van onze topsnelheid dan in de kwalificatie.”

Bandenmanagement lijkt zondag het toverwoord te worden in de Franse warmte. Gevraagd of hij aan het begin van de race meteen in de aanval kan gaan of dat hij het rustig aan zal moeten doen met de banden, zegt Verstappen: “Dat ligt er een beetje aan hoe de situatie zich ontvouwt in de eerste ronde. Het gaat natuurlijk wel lastig worden met de banden, omdat ze verwachten dat het nog warmer gaat worden. Over het geheel genomen is goed met de banden omgaan wel het belangrijkste.”

Twee tegen één

Red Bull heeft in Frankrijk wel het voordeel dat zij twee auto’s aan de voorkant van de grid heeft staan. Sainz moet na een motorische gridstraf als negentiende aan de race beginnen. “We hebben beide wagens voorin zitten. Het is dus een twee-tegen-één-situatie, wat strategisch altijd interessant is”, laat teambaas Christian Horner bij Sky Sports weten. Sergio Perez kende een moeizaam begin van het weekend, maar zat er in de kwalificatie wel goed bij. De Mexicaan klokte de derde tijd op slechts anderhalve tiende van zijn teamgenoot. “Hij stond er. Na vrijdag moest hij nog een aantal zaken op orde zien te brengen, maar op zaterdag leek hij wel in een hogere versnelling te staan. Het was geweldig om hem er weer bij te zien staan. De tweede en derde plek op de grid, daar kunnen we wel wat mee. Ik heb wel vertrouwen voor de race.”

Horner sluit wiel-aan-wiel-gevechten niet uit, maar weet dat de rijders tegelijkertijd om hun banden moeten denken. “Het zal bijna een spelletje backgammon worden. Welke acties maak je en wanneer? Wanneer sla je toe? Het wordt een fascinerend duel dat de hele race zal duren.”

