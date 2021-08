Verstappen verwacht geen ‘magische dingen’ in Hongaarse race

Voorafgaand aan het weekend in Hongarije werd Red Bull als favoriet gezien voor de overwinning op de baan bij Boedapest. De bochtige lay-out van de Hungaroring zou het team uit Milton Keynes op papier beter moeten liggen dan Mercedes. Maar nadat de beide teams tijdens de vrije trainingen erg aan elkaar gewaagd leken, waren het de regerend wereldkampioenen die de dienst uitmaakten in het beslissende deel van de kwalificatie. Lewis Hamilton start de laatste race voor de zomerpauze van pole-position, teamgenoot Valtteri Bottas staat naast hem op de eerste rij. Max Verstappen en Sergio Perez beginnen vanaf de derde en vierde startplek.

Wat het er voor Red Bull niet gemakkelijker op maakt, is dat Verstappen en Perez de race op de zachte band beginnen, terwijl Hamilton en Bottas de wedstrijd aanvangen op de medium band. Verstappen en Perez zullen in principe dus eerder naar de pits moeten om vers rubber te halen. Echter, de zachte band biedt wel kansen bij de start. “Hopelijk dat we net wat beter van onze plek af komen en die eerste ronde net wat meer grip hebben”, liet Verstappen weten voor de camera van Ziggo Sport. “Maar we gaan het zien.”

Het zal volgens Verstappen echter geen sinecure worden om Mercedes op zondagmiddag te verslaan. “Ze zijn heel snel”, aldus Verstappen, die bij het ingaan van de elfde race van het seizoen acht punten voor staat op Hamilton. “Die vier tienden [het verschil in rondetijd aan het einde van de kwalificatie] geven misschien een beetje een vertekend beeld. Maar aan de andere kant kan ik ook niet vier tienden harder. We zijn gewoon te langzaam dit weekend en dat moeten we accepteren en daar moeten we ook van leren.”

Het tempo dat Verstappen in de race kan rijden, is nog enigszins een vraagteken doordat de Limburger tijdens de vrije trainingen geen long run heeft kunnen oefenen. “Er zijn nog heel veel zaken onduidelijk”, aldus Verstappen bij de Britse zender Sky Sports. “Het enige wat duidelijk is dat zij [Mercedes] heel snel zijn en dat het moeilijk voor ons wordt om hen te verslaan. Maar we gaan een poging wagen en zullen zien waar het schip strandt.” Verstappen koestert niet de hoop dat de Red Bull RB16B in de race ineens een stuk beter zal presteren. “We moeten natuurlijk ook gewoon realistisch blijven: je gaat niet opeens, als je er zo ver achter staat, magische dingen doen in de race”, merkte hij op bij Ziggo Sport. “We gaan het zien hoe het allemaal verloopt, maar tot nu toe is het weekend iets lastiger dan ik had verwacht.”