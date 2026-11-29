Formule 1 GP van Qatar
Max Verstappen verwacht "banden waar geen rubber meer op zit", ondanks Pirelli-simulaties
Max Verstappen deelt de verwachtingen van Pirelli niet en denkt dat er wel degelijk bandensets tot de “absolute limiet” worden gereden in Qatar. De Nederlander erkent dat het potentieel gevaarlijk is.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 13:39
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Net zoals ieder jaar is de extreem hoge bandenslijtage in Qatar weer een groot thema in de Formule 1-paddock. Pirelli heeft wederom een maximale stintlengte gehanteerd, waarbij de limiet dit jaar op 27 ronden is vastgesteld. Dat is twee ronden meer dan vorig jaar, wat gebaseerd was op de eigen simulaties van Pirelli.
Hoofdengineer Simone Berra concludeerde echter dat sommige bandensets vrijdag al honderd procent slijtage bereikten na 15 in plaats van de maximaal toegestane 27 ronden.
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Het riep de vraag op of de stintlimiet verder omlaag moest, maar Pirelli heeft daar niet voor gekozen. Volgens de Italiaanse fabrikant ligt de slijtage van het loopvlak ook hoog – met een verlies van 0.2 seconde per ronde puur door de degradatie – en dat zou het onwaarschijnlijk maken dat teams de volledige 27 ronden op een set afwerken. Volgens Pirelli geeft een team dan pure racetijd op.
De limiet is daardoor niet verder verlaagd, maar Max Verstappen is er niet van overtuigd dat het in de praktijk ook daadwerkelijk zo uitpakt. Als Motorsport.com hem tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock vraagt of er bandenchaos dreigt, reageert hij: “Nou, er zullen best wel wat banden tot aan de absolute limiet worden gereden, dat er geen rubber meer op zit.”
Gevraagd of dat potentieel gevaarlijk is, vervolgde Verstappen: “Ja, maar dat is wat het is. Daar kunnen we niks aan doen.”
Verstappen denkt persoonlijk dat sommige teams wel degelijk de grens opzoeken en voor 27 ronden gaan. “We gaan het zondag zien, maar ik denk dat er wel een paar mensen gewoon doorgaan. Je hoopt natuurlijk niet dat er iets fout gaat, maar als je 27 ronden mag rijden, dan gaan er zeker een paar teams 27 ronden rijden.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Waarom Pirelli denkt dat de hogere limiet geen verschil maakt
Op de vraag van Motorsport.com of het met de kennis van nu een verkeerde inschatting is geweest om de limiet voor dit jaar te verhogen naar 27 ronden, laat Berra weten die mening niet te delen.
“Ik denk niet dat twee ronden een groot verschil maken. Dus naar mijn mening was het uiteindelijk de juiste beslissing, omdat die twee ronden niet echt invloed hebben op de structurele integriteit van de band. Ook de degradatie zelf is hoger dan we voorafgaand aan het raceweekend hadden verwacht. Ik denk dat dit de teams sowieso zal dwingen om te stoppen, dus naar mijn mening zullen ze de banden meer managen. De mate van degradatie zal tijdens de race zeker lager zijn, dat is duidelijk.
“Als ik kijk naar de laatste analyse die we hebben gedaan, denk ik niet dat het echt voordelig is om een stint van 27 ronden te rijden. Je verlengt je stint namelijk zo lang, met een duidelijke afname van de prestaties, dat het je dwingt om te stoppen en een nieuwe band te nemen.”
Los van de maximale stintlengte ging het eveneens over de hoge bandendruk. Zelfs met 29 psi voor de voorbanden vond Pirelli op vrijdag nog altijd “diepe sneden” door gravel in de banden. De Italiaanse fabrikant wilde de voorgeschreven minimale druk echter liever niet nog verder verhogen, aangezien dat net als een ballon werkt. Het contactvlak van de band met het asfalt wordt dan kleiner, waardoor de lokale slijtage nog hoger kan worden. Bovendien verschuift graining dan meer richting het midden van de band.
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