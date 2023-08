Max Verstappen schreef vorige maand de Grand Prix van Hongarije op zijn naam, maar de trofee die bij die zege hoorde stond tot op heden nog niet in de fabriek van Red Bull Racing. Dat was het gevolg van een ongelukje tijdens de podiumceremonie, waarin Lando Norris een hoofdrol speelde. De McLaren-coureur werd tweede op de Hungaroring en vierde zijn podiumplaats zoals gebruikelijk door met een fles Ferrari Trento op de hoogste trede van het podium te slaan. De bubbels kwamen vervolgens uit de fles, maar de trofee van Verstappen overleefde het niet: die viel van het hoogste treetje af, waarna de voet afbrak.

Na afloop van de race kreeg Verstappen al te horen dat er door maker Herendi Porcelán gewerkt werd aan een vervangend exemplaar van de trofee, nadat er door zo'n dertig mensen bijna zes maanden was gewerkt aan de originele bokalen. Het maken van de nieuwe trofee heeft niet zoveel tijd gekost als bij de oorspronkelijke, want een ruime maand na zijn zege in Hongarije heeft Verstappen de nieuwe al binnen. Op social media plaatste de regerend wereldkampioen en huidige WK-leider een bericht waarin hij de trofee in ontvangst nam. Opvallend genoeg deed hij dat in het bijzijn van Norris, de coureur die er in Hongarije nog voor zorgde dat Verstappen even moest wachten op zijn uiteindelijke bokaal.

Hoewel de winnaarstrofee van de Hongaarse GP nu eindelijk bij Verstappen is beland, kan de Nederlander er hoogstwaarschijnlijk niet lang van genieten. Het is namelijk traditie bij Red Bull Racing dat de gewonnen trofeeën allemaal in de fabriek in Milton Keynes eindigen. Daar heeft de in Groot-Brittannië gevestigde Oostenrijkse renstal een heuse trophy wall met de bokalen van alle podiumplaatsen die het team heeft behaald in de Formule 1. David Coulthard leverde tijdens de GP van Monaco in 2006 de eerste trofee aan met zijn derde plaats, de recentste trofee is degene die Verstappen zondag behaalde tijdens de Grand Prix van Nederland.