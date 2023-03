Slechts drie dagen kregen de Formule 1-teams dit jaar de tijd om zich op de baan voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Vorige week was de gehele paddock te gast op het Bahrain International Circuit voor een driedaagse testsessie in de aanloop naar de seizoensstart, die dit weekend op hetzelfde circuit plaatsvindt. De beste indruk werd misschien wel achtergelaten door Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie miste op de tweede dag een deel van de middagsessie met een olielek, maar verder was de betrouwbaarheid in orde. Bovendien leken Sergio Perez en Max Verstappen met redelijk gemak goede rondetijden uit de mouw te schudden.

Het blijft tot de kwalificatie van komende zaterdag nog even gissen welke teams aan het front te vinden zijn, maar Verstappen erkent dat Red Bull er prima voor lijkt te staan na drie dagen testen. "Ik ben na de test in Bahrein gebleven, dus het was een heel aardige aanloop naar het raceweekend. Na alles wat we getest hebben, verkeren we in een goede positie bij het ingaan van het weekend", vertelt de tweevoudig wereldkampioen, die echter ook weet dat de test niet veel hoeft te zeggen. "Er kan veel gezegd worden over het aflezen van de data tijdens het testen, maar ieder circuit is heel anders qua hoe een auto zich kan gedragen. Als team focussen we ons denk ik op onszelf verbeteren en het altijd proberen om het beter te doen. Dat was wat we in de loop van het jaar moeten blijven doen. We hebben drie positieve dagen gehad bij de test, maar dit is waar het om draait: de race."

Wat de burger echter moed geeft bij Red Bull, is dat Perez eveneens positief is over het gevoel in de nieuwe RB19. "De auto voelde tijdens de test heel goed aan en reageerde goed op veranderingen in de afstelling. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de auto reageert in de kwalificatie en de race", blikt de Mexicaan vooruit op de GP van Bahrein. Toch beseft ook de snelste man van de gehele wintertest dat de genoteerde tijden tijdens de test niet veel hoeven te zeggen. "We zien er sterk uit en we voelen ons ook sterk, maar het draait allemaal om hoe je tijdens een raceweekend presteert. Ik wil het seizoen positief beginnen en een consistent weekend draaien in Bahrein."

