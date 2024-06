Max Verstappen verslaat McLaren-duo voor F1-sprintpole in Oostenrijk

In Oostenrijk wordt het derde van in totaal zes sprintweekenden dit jaar afgewerkt. Volgens het nieuwe format mochten de coureurs vrijdag al meteen aan de bak voor de sprintkwalificatie, waarna de sprintrace aan het begin van de zaterdagse actie volgt. Dit moet het overzichtelijk houden voor fans, aangezien de baanactie vanaf zaterdagmiddag overeenkomt met een 'normaal' raceweekend, oftewel met de reguliere kwalificatie en op zondag de Grand Prix. Onveranderd is dat teams slechts één vrije training hadden voorafgaand aan een kwalificatiesessie op vrijdagmiddag. Max Verstappen sloot die enige training weliswaar als snelste man af, maar doordat Lando Norris zijn kwalificatiesimulatie in duigen zag vallen, waren er voorafgaand aan de sprintkwalificatie nog meer dan genoeg variabelen.

SQ1: Verstappen begint voortvarend, Hamilton redt het vege lijf

In het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie moesten teams verplicht met een nieuwe set mediums voor de dag komen. Red Bull heeft die gele band als één van de weinige formaties gebruikt in de training, terwijl de andere topteams ervoor kozen om die set achter de hand te houden voor de races later dit weekend. Nadat iedereen in de eerste minuten voor radiostilte had gekozen, tekende Mercedes met nog zes minuten te gaan voor een eerste richttijd. Lewis Hamilton liet de klok stoppen op 1.06.416, maar zag een streep door zijn tijd gaan door het overschrijden van de track limits. De 1.05.754 van teamgenoot George Russell bleef wel staan, waarna hij Carlos Sainz, Lando Norris en Charles Leclerc zag aansluiten.

Het wachten was op dat moment nog op beide Red Bulls. Max Verstappen wist de tijd van Russell met 0.074 seconde voorsprong te pakken voor P1, Sergio Pérez gaf in de tweede Red Bull bijna zes tienden van een seconde toe. De blik kon vervolgens op de gevarenzone worden gericht, waar Hamilton door zijn geschrapte rondetijd eveneens in te vinden was. De zevenvoudig wereldkampioen zocht in de slotminuten naar een gat voor zijn vliegende ronde, maar kon die beslissende poging door een Red Bull en een Sauber voor zich niet voorbereiden zoals hij dat graag had gewild. Het bracht Hamilton naar P11, waarna het afwachten geblazen bleek. De Mercedes-coureur zakte nog terug tot de dertiende positie, maar wist het vege lijf wel te redden - overigens net zoals Yuki Tsunoda na een spectaculaire spin bij het uitkomen van de voorlaatste bocht. Hij kon als vijftiende door, waar teamgenoot Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Zhou Guanyu allen hun waterloo vonden.

SQ2: Verstappen probleemloos, Aston Martin stelt (weer) teleur

Ook het tweede gedeelte van de sprintkwalificatie moest op een nieuwe set mediums worden afgewerkt. Ditmaal besloot Red Bull de koe bij de horens te vatten en opende Verstappen met een rondetijd van 1.05.186. Het bleek wederom de benchmark voor alle anderen die volgden. Zo kwam Norris verrassend genoeg bijna vier tienden tekort in zijn McLaren en moest ook het Ferrari-duo achter Verstappen aansluiten. Mercedes noteerde weliswaar paarse sectortijden, maar kon de hele ronde niet aan elkaar knopen zoals Verstappen dat wel deed, met Russell op P2 en Hamilton als zesde in de tijdenlijst.

Doordat coureurs slechts één setje mediums konden gebruiken per kwalificatiesegment, moesten eventuele verbeteringen op dezelfde set worden gevonden. Iedereen achter de vier topteams had echter tot de slotfase gewacht om de beste banden voor de beste baanomstandigheden te bewaren. Het mocht niet baten voor het tegenvallende Aston Martin-duo. Lance Stroll en Fernando Alonso waren allebei vroegtijdig klaar met een twaalfde en dertiende tijd, nog achter Kevin Magnussen die slechts 0.049 seconde tekortkwam voor een plekje bij de eerste tien. Ook Tsunoda en Sargeant konden uitstappen, al moet worden opgemerkt dat de Amerikaan zowaar Alexander Albon heeft verslagen in een (sprint-)kwalificatie.

SQ3: Verstappen sleept sprintpole uit het vuur, McLaren sterk

In het beslissende gedeelte mochten teams eindelijk de softs tevoorschijn halen in het idyllische Spielberg. Doordat de coureurs relatief laat naar buiten gingen en het wederom met een enkele set banden moesten doen, kwam het in de praktijk allemaal op één vliegende ronde aan. Voor één coureur gold dat jammer genoeg niet: Charles Leclerc. De Monegask viel stil aan het einde van de pitstraat, kon zijn weg na een snelle reset weliswaar vervolgen, maar was niet op tijd over de lijn om nog een vliegende ronde te mogen starten. Hamilton kende die problemen niet en noteerde met 1.05.270 de richttijd voor alle anderen. Hij zag Russell twee tienden rapper rondgaan, waarna het woord aan de McLarens was.

De papaja bolides hadden tot dat moment nog niet overtuigd op de Red Bull Ring, maar bleken het beste voor het laatst te hebben bewaard. Norris liet de klok namelijk stoppen op 1.04.779, goed voor de voorlopige pole, en zag vervolgens nog maar één man die hem kon bedreigen: Max Verstappen. De Nederlander beleefde naar eigen zeggen geen geweldige aanloop naar zijn vliegende ronde, maar leverde toch voor de volgepakte oranje tribunes. 1.04.686 bleek voldoende voor de sprintpole, waarna hij zaterdag twee McLarens achter zich zal hebben op de grid. Russell en Sainz completeren de top-vijf, terwijl Pérez genoegen heeft moeten nemen met P7, voor de wederom sterke Esteban Ocon, Pierre Gasly en de tijdloze Leclerc.

De sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk begint zaterdag om 12.00 uur.

Uitslag: Formule 1-sprintkwalificatie Oostenrijk