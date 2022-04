Verstappen wint F1-sprintrace Imola na prachtig duel met Leclerc

Het fraaie Autodromo Enzo e Dino Ferrari dient dit weekend niet alleen als decor voor de eerste Europese Grand Prix, het circuit had ook de eer om de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen te huisvesten. Die sprintrace levert de winnaar dit jaar acht punten op en bepaalt net als afgelopen seizoen de grid voor de hoofdrace op zondag. Het betekent dat coureurs niet alle risico's van de wereld konden nemen. Een DNF zou immers een plekje op de laatste startrij betekenen voor de krachtmeting waar het echt om draait. Een beredeneerd risico nemen was dus het devies.

Verstappen slecht weg, Zhou al vroeg klaar op zaterdag

Max Verstappen mocht dat zaterdagmiddag vanaf de best denkbare startplek doen. De Red Bull-coureur verzekerde zich vrijdag al van de officiële pole, maar kon die een etmaal later niet omzetten in kopstart op de zachtste band. De wereldkampioen kwam beduidend minder van zijn plek dan Charles Leclerc en zag de Ferrari meteen langszij komen. Ook Lando Norris dacht toe te slaan, maar daar stak Verstappen een stokje voor. "Lovely gear sync", liet hij cynisch over de boordradio weten.

Het heeft de openingsronde geen succes gemaakt voor de Red Bull-coureur, al bleek het achterin het veld nog veel minder te kunnen. Kevin Magnussen hield vanaf P4 stand op mediums, al was daar veel slingerwerk (bestraft met de waarschuwingsvlag) voor nodig. Het liep met een sisser af, maar achter zijn rug kwamen Pierre Gasly en Zhou Guanyu elkaar wel daadwerkelijk tegen, waarbij laatstgenoemde in de muur belandde en met een zwaar beschadigde Alfa klaar was. Het voorval leidde niet tot een onderzoek van de FIA-stewards, maar wel tot de eerste en ook enige safety car van de dag.

Verstappen wint nieuwe titanenstrijd, Perez stormt naar het podium

De herstart had Verstappen een tweede kans kunnen geven, maar zover liet Leclerc het nog niet komen. De WK-leider koos precies het goede moment in de Rivazza-bochten en trok meteen een gaatje naar de RB18 in Nederlandse handen. Die andere RB18, oftewel die van Sergio Perez, wist wel progressie te boeken. De Mexicaan moest na een tegenvallende kwalificatie vanaf P7 komen, maar wist binnen de kortste keren op te schuiven en Magnussen te verschalken voor de vierde stek. Norris was het volgende doelwit en ook hij bleek in de McLaren niet bestand tegen Perez. Met de Ferrari van Carlos Sainz op inhaaljacht was de tweede Red Bull daarmee waar hij hoorde: op het podium.

Helemaal vooraan deed Verstappen er alles aan om de slotfase tot een direct gevecht voor de eerste stek te maken. Mede door de uitstekende race pace van Red Bull zou dit nog wonderwel lukken. De eerste stap was in de DRS van Leclerc komen, stap twee was het opvoeren van de druk en nadien kon er worden gedacht aan een aanval. Verstappen heeft dit plan tot in perfectie uitgevoerd en sloeg in de voorlaatste ronde definitief toe. Met behulp van DRS passeerde de man met nummer 1 zijn rivaal aan de buitenkant van de eerste chicane. Het is de beslissende zet gebleken.

Verstappen verzekerde zich daarmee van winst in de eerste sprintrace van 2022, heeft acht punten bijgeschreven in de WK-stand en heeft pole voor de hoofdrace van zondag. Leclerc moest na wederom een prachtig gevecht tussen beide kemphanen genoegen nemen met P2, voor Perez en Sainz, die in de tweede Ferrari naar P4 wist te sturen. Norris completeerde de top-vijf, voor Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo. De teruggeworpen Magnussen ging op P8 met het laatste puntje aan de haal. Mercedes vertolkte een pijnlijke bijrol en is niet verder gekomen dan de plekken 11 en 14.

De Grand Prix van Emilia-Romagna, oftewel de hoofdrace in Imola, begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag F1-sprintrace Grand Prix van Emilia-Romagna: