Red Bull Racing reisde als topfavoriet naar de Formule 1 Grand Prix van Bahrein af, maar Max Verstappen is verre van tevreden over de afstelling van de RB20. De Nederlander is wel een van de snelsten op de mediums, maar de snelle tijd verbloemt de problemen die hij in de nieuwe auto voelt.

Verstappen is vooral niet blij met de versnellingsbak. Met het terugschakelen gaat er iets niet goed aan boord van de Red Bull. Ook na wat aanpassingen in de pitbox wil het nog niet echt beter worden. Het is voor de 26-jarige topcoureur te hopen dat er tussen de trainingen door hard gewerkt wordt aan verbeteringen. Anders mogen we alvast noteren dat hij in de tweede training weer kritisch over de boordradio te horen is.

De uiteindelijke zesde tijd wordt naar alle waarschijnlijkheid ook niet met gejuich ontvangen. Het is ietwat vertekend doordat de top-vier op softs reed, maar achter Fernando Alonso staan is niet waar Verstappen het voor doet.