In de voorbije dagen toonde Max Verstappen zich niet de grootste fan van het evenement in Las Vegas. Volgens de Nederlander ligt het accent in het zelfbenoemde Entertainment Capital of the World meer op de show dan op sport. Ook mist hij de passie en sfeer die op circuits als Monza en Spa wel aanwezig is.

Verstappen werd na afloop gevraagd of zijn mening ten aanzien van het evenement is veranderd, nu de race behoorlijk onderhoudend is gebleken. Zo werd er van begin tot eind flink gestreden aan de voorkant van het veld en vonden ook daarachter de nodige gevechten plaats. De zege was uiteindelijk voor Verstappen, ondanks een tijdstraf die hij kreeg voor het van de baan duwen van Charles Leclerc bij de start, en het feit dat hij met schade aan zijn voorvleugel reed na een aanrijding met George Russell.

“Ik verwachtte altijd al dat het een goede race zou worden vanwege de lange rechte stukken, de langzame bochten en het feit dat we hier met niet zoveel downforce rijden”, antwoordde Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com. “Dat is ook niet hetgeen waar ik een probleem mee had.” Volgens de Red Bull-coureur moeten zijn eerdere uitspraken over het evenement in Las Vegas dus los worden gezien van de actie op de baan. “Het was leuk vandaag en dat is het enige wat ik daar nu over wil zeggen”, vervolgt hij. “Het was een leuke race en ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Het DRS-effect was sterk maar goed was. We zagen er enkele leuke gevechten door.”

Gevraagd naar wat hij graag veranderd zou zien voor volgend jaar, wijst hij naar het late tijdschema én de plek op de kalender, aangezien de Formule 1 meteen doorgaat naar Abu Dhabi voor de laatste race van het jaar. “Het tijdschema, zeker. En iets anders wat het een beetje beter zou maken - al weet ik niet of dat mogelijk is - is als er iets veranderd wordt aan het feit dat we nu gelijk door moeten naar Abu Dhabi. Daar zit zo’n groot tijdverschil tussen, terwijl iedereen al wat vermoeid is omdat we aan het einde van het seizoen zitten. Ik denk dat zoals het nu is, het een beetje teveel van het goede is.”

“Het zou ideaal zijn als er een andere datum voor deze race gevonden kan worden”, gaat Verstappen verder. “Misschien kunnen we er een Amerikaanse tour van maken [met Miami en/of Austin]. Ik weet niet welke consequenties dat zou hebben voor de kaartverkoop, maar misschien is dat een mogelijke oplossing. Maar zoals het nu is, met een tijdverschil van twaalf uur en een compleet ander tijdschema, vind ik het een beetje veel.”

