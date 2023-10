Max Verstappen na verliezen pole: "Wist dat het close zou worden in bocht 19"

Met beide wereldtitels al binnen voor Red Bull Racing en ook zichzelf begon Max Verstappen logischerwijs als de te kloppen man aan de kwalificatie op het Circuit of the Americas. De Nederlander sloot de enige training vrijdag als snelste man af, al is de kwalificatie nadien niet geworden wat Verstappen er zelf van had gehoopt. Tijdens Q1 kreeg hij in de slotminuten te horen dat zijn eerste poging ongeveer de eliminatietijd zou zijn, waardoor hij nogmaals aan de bak moest. De Limburger wist daarna voor de derde plek te tekenen, achter Lewis Hamilton en Lando Norris.

In het tweede gedeelte volgde een tweede tijd, vier duizendsten achter de uiteindelijke polesitter Charles Leclerc. Het tekende de minieme verschillen en onderstreepte dat Q3 bijzonder spannend zou worden. De drievoudig wereldkampioen begon het afsluitende kwalificatiesegment met 1.35.081, waarmee hij Leclerc en Hamilton voor zich moest dulden. De man met startnummer 1 beklaagde zich via de boordradio meteen over het run plan van Red Bull, waarbij teamgenoot Sergio Perez te dicht voor hem zat in de laatste bocht: "Goed gedaan", klonk het ietwat cynisch.

'Wist dat ik moest pushen na foutje in bocht 1'

De laatste run moest in extremis soelaas bieden. Verstappen verbeterde zichzelf en leek met 0.005 seconde voorsprong beslag te leggen op pole-position nummer elf van het jaar, maar dat was buiten het overschrijden van de baanlimieten gerekend. De Limburger raakte zijn snelste tijd kwijt en zou op de tijdenlijst zakken tot P6: "Ik wist dat het in bocht 19 close zou worden. Ik maakte een foutje in bocht 1 en moest daardoor de hele ronde pushen. Ik had niet eens onderstuur of zoiets in bocht 19, maar probeerde gewoon het maximale uit die bocht te halen", laat Verstappen in Austin meteen na afloop achter de FIA-garage weten.

"Ik schatte de track limits daar net verkeerd in, al zijn de marges ook heel erg klein als je op de limiet zit te pushen. Het is ongelukkig, maar het kan de zondag wel iets leuker maken", probeert Verstappen het meteen positief te bekijken. "Dit is natuurlijk niet ideaal, maar ik heb eerder nog verder naar achteren op de grid gestaan. Als de snelheid tijdens de race goed is, dan kun je alsnog wel naar voren komen. Daar gaan we natuurlijk vol voor, al moeten we eerst morgen zien hoe de sprintdag verloopt."

Zondag kan Verstappen zijn vijftigste overwinning in de koningsklasse pakken op het circuit waar hij in 2015 als rookie al grote indruk maakte, al moet hij daar dus wel een inhaalrace voor afwerken. "Ik wil natuurlijk winnen en daarvoor is vandaag zoals gezegd niet ideaal geweest, maar gelukkig hebben we nog een lange race te gaan waarin we het beter kunnen doen. Hopelijk kunnen we nu in ieder geval een mooie race hebben."