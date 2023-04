VIDEO: Verstappen verliest leiding, Leclerc ligt snel uit GP Australië De start van de Grand Prix van Australië is niet lekker verlopen voor Max Verstappen. De polesitter verloor meteen de leiding aan George Russell en zag daarna ook Lewis Hamilton voorbijkomen in bocht 3. Voor Charles Leclerc zit de race in Melbourne er na drie bochten al op. De Ferrari-coureur stuurde in op Lance Stroll, waarna hij door het contact in de grindbak belandde, de eerste uitvaller werd en een safety car veroorzaakte. De beelden van de start zie je in de onderstaande video.