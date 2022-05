Verstappen: “Verlaten pits misschien wel leukste moment van race”

De Grand Prix van Monaco was 22 ronden onderweg toen Max Verstappen naar binnen ging om zijn intermediates in te ruilen voor harde banden. Bij het uitkomen van de pits horen de coureurs rechts van de gele lijn te blijven, die in Monte Carlo eindigt voorbij de eerste bocht. Bij het opdraaien van het rechte stuk naar Beau Rivage leek de regerend kampioen iets te vroeg naar links te sturen en met zijn linker voorwiel over de gele lijn te gaan. Tot ergernis van Ferrari greep de wedstrijdleiding niet in. Het Italiaanse team tekende daarom na de race protest aan tegen Verstappen, maar ook tegen diens teamgenoot en racewinnaar Sergio Perez, die even daarvoor een vergelijkbaar moment had, al leek er in het geval van de Mexicaan sprake te zijn van een onbedoelde slide.

“Ja, ik moest wel, want anders had hij [Charles Leclerc] me ingehaald, omdat we dan niet genoeg tractie hadden gehad”, blikt Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com terug op het moment dat de stewards momenteel aan het onderzoeken zijn. “Het verlaten van de pits en het proberen ervoor te blijven was misschien wel het leukste moment van de race. En dat vat meteen mijn race goed samen.”

“Nadat ik gisteren in de kwalificatie niet die laatste ronde kon doen, moest ik als vierde starten en dan weet je dat je het schipperen wordt in de race”, vertelt hij verder over zijn middag. “Het draait dan volledig om het maximaliseren van het resultaat en ik denk dat we dat vandaag als team hebben gedaan. We hadden een goede pace. Alle ronden die ik in schone lucht reed, voelde de auto goed aan.”

Verstappen is tevreden over hoe Red Bull de race in Monaco heeft aangepakt. “Het besluit aan het einde om naar de medium band te gaan was vrij risicovol, als je het afzet tegen de optie om op de harde band door te gaan. Vooral omdat we niet zeker wisten hoeveel ronden we nog te gaan hadden”, merkt hij op. “Maar ik zag later dat de twee auto’s voor me last begonnen te krijgen van graining. Checo had vrij veel graining voor en Carlos worstelde een beetje met zijn achterbanden. Maar het is gewoon onmogelijk om in te halen hier. De balans in mijn auto voelde goed en ik kon er heel dicht achter te rijden. Zo dicht dat ik Carlos een paar keer een duwtje had kunnen geven in de hairpin, wat hij misschien wel fijn had gevonden! Zo close was het aan het einde. Maar het probleem is altijd het accelereren uit de bochten. Je kunt in iemands versnellingsbak rijden maar dan nog kom je er nooit langs, omdat je bij het accelereren twee, drie tienden kunt pakken, wat net voldoende is om te verdedigen.”

“Het draaide vandaag dus allemaal om de strategie en het maken van juiste beslissingen”, stelt de WK-leider. “Ik moet zeggen dat het team erg ontspannen was en er de hele tijd bovenop zat. Er was geen enkele moment van twijfel. Het ging van: ‘Kom naar de pits, we gaan naar deze band.’ En: ‘Kom naar de pits, we gaan nu naar die band.’ Ze hebben het op dat vlak erg goed gedaan.”

Bekijk hoe Max Verstappen de pits verlaat: