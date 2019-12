Verstappen verkozen tot Limburgse sportman van het jaar

Verstappen versloeg wielrenner Mike Teunissen en boogschutter Mike Schloesser in de verkiezing. De Red Bull-rijder werkte in 2019 zijn beste seizoen tot nog toe af met drie overwinningen, negen podiumplekken en een derde plaats in het eindklassement. De achtvoudig Grand Prix-winnaar kon zelf niet aanwezig zijn bij de uitreiking in Venlo, hij was op dat moment voor een tv-optreden in Oostenrijk.

Het was pas de eerste keer dat Verstappen deze titel kreeg in zijn eigen provincie. Voor de nationale uitreiking van NOC*NSF staat Verstappen ook weer op de shortlist, in 2016 werd hij al eens gekroond tot sportman van het jaar. Nu is de coureur samen met wielrenner Mathieu van der Poel en Liverpool-verdediger Virgil van Dijk genomineerd.