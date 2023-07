Max Verstappen verklaart enorm verschil tussen zaterdag en zondag in GP Hongarije

De persconferentie na afloop van de Hongaarse Grand Prix leek dankzij Max Verstappen en Lando Norris, die het allebei behoorlijk op hun heupen hadden, bij vlagen meer op een comedy show. Zo grapten beide heren logischerwijs over de bokaal van Verstappen, die Norris met zijn champagnekurk vakkundig kapot heeft gemaakt op het podium. Het zou gaan om een beker waar door dertig mensen meerdere maanden aan is gewerkt. De kosten van de handgemaakte trofeeën zouden oplopen tot 40.000 euro, al kon Norris er na afloop wel om lachen: "Max zet die dingen ook veel te veel op het randje neer! Het is daardoor zijn probleem en niet mijn probleem." Verstappen grapt op zijn beurt juist over het aantal F1-overwinningen waar hij momenteel op staat: "Hopelijk blijf ik niet op 44 staan, want dat zou verschrikkelijk zijn. Ik moet die 45ste zege snel pakken!"

Op een iets serieuzere toon vervolgt de Limburger dat de zondag nabij Boedapest een gedenkwaardige dag is gebleken. "Het was een perfecte dag voor ons. Het begon al met de start, toen we voor de verandering eens goed van onze plek kwamen. Toen ik de koppeling losliet, voelde ik al dat ik goed weg zou komen en dat ik geen wielspin zou krijgen. Daarna had ik natuurlijk de binnenkant en wist ik dat de bocht van mij was. Vervolgens konden we goed met de banden omgaan." Bij dat laatste punt haakt Norris overigens ook weer gevat in: "Je hoeft die Red Bull-gasten niet eens te vragen hoe hun banden zijn! Hun banden worden alleen maar nieuwer gedurende een stint." Verstappen dient hem meteen van repliek: "Maar jij bent idioot snel in de snelle bochten, bocht 4 was zelfs vol gas in de kwalificatie. Misschien moeten we voor Spa maar zeggen dat het publiek iets verder weg gaat staan!"

Alhoewel Norris natuurlijk met een knipoog overdrijft, erkent Verstappen wel dat hij zich niet meer had kunnen wensen in de Hongaarse Grand Prix dan wat hij vandaag heeft laten zien. "De auto was vandaag fantastisch om mee te rijden. De balans die ik gisteren had, werkte uiteindelijk heel goed voor vandaag. Dagen als vandaag heb je niet zo heel vaak. Races waarin het zó goed gaat, zijn echt zeldzaam. Vorig jaar was het op Spa-Francorchamps ook zo'n perfecte dag, maar toen moest ik natuurlijk bijna achteraan starten. Normaal zijn de zondagen niet zo rechttoe rechtaan als vandaag."

Het past precies in de reeks die Red Bull momenteel neerzet. Zo is het recordaantal opeenvolgende zeges - sinds 1988 in handen van McLaren - nu scherper gezet. "Mensen vergeten nogal snel hoe moeilijk het is om twaalf races op rij te winnen. Ook al heb je de snelste auto, dan is het nog steeds heel makkelijk om een foutje te maken of om ergens een off-weekend te hebben. Natuurlijk was het gat in sommige weekenden iets kleiner dan dat we graag zouden willen, maar we hebben er ook weekenden bij gehad, waarin we onszelf hebben verrast. Ik hoop dat we het momentum nu kunnen behouden en dat we kunnen blijven leren over de updates en de auto zelf, ook richting volgend jaar."

Waarom de zondag een stuk beter is verlopen voor Verstappen

In zekere zin valt te zeggen dat het optreden van vandaag ook best verrassend is geweest, gezien het enorme contrast met zaterdag. Hoe verklaart Verstappen dat zelf eigenlijk? "We hebben dit weekend verschillende dingen met de auto geprobeerd, ook qua afstelling richting de kwalificatie. Dat werkte vandaag geweldig qua race pace. Maar we hebben dit weekend heel veel geprobeerd en met geen enkele set-up werkte het over één snelle ronde. Daardoor kan het goed mogelijk zijn dat we de banden over één ronde gewoon niet aan de praat krijgen. Daar heb je misschien weer een hele andere balans in de auto voor nodig", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

In de race gaat het vervolgens net iets minder op de limiet dan in Q3 en bovendien hebben de weersomstandigheden Verstappen en Red Bull in de kaart gespeeld. "Tijdens de race wordt alles automatisch wel warm, dat is anders dan tijdens de kwalificatie, en tijdens de race blijft het ook allemaal veel langer warm. Waarschijnlijk heb je voor beide dingen een compleet andere balans nodig. Vandaag was het sowieso een stuk warmer dan gisteren, zowel qua buitentemperatuur als ook qua baantemperatuur. Daarmee is het als het ware allemaal perfect naar mij toe gekomen. Door al die dingen bij elkaar was dezelfde balans voor vandaag juist erg goed."

Video: Samenvatting van de door Max Verstappen gewonnen Hongaarse GP