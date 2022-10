Verstappen verklaart fraaie pole: "Veranderingen na derde training werken"

In 2019 verloor Max Verstappen pole-position op het Autodromo Hermanos Rodriguez doordat hij niet afdoende van zijn gas was gegaan na een crash van Valtteri Bottas. Ditmaal bleef dergelijk drama in Q3 uit en kon Verstappen met twee knappe runs naar de eerste plek snellen. In Q2 zat de voltallige top-vijf nog binnen 0,063 van een seconde, maar in het beslissende deel kon de snelste Red Bull-coureur op meer marge rekenen. Verstappen begint derhalve voor het eerst in zijn carrière vanaf de eerste startplek in Mexico, waar hij overigens al drie maal als winnaar is afgevlagd.

"Het was een goede kwalificatie. Het zat erg dicht bij elkaar, zeker in Q2. Maar na de derde vrije training hebben we enkele goede veranderingen doorgevoerd", legt Verstappen meteen na de kwalificatie uit. Die aanpassingen hebben de auto meer naar zijn wens gemaakt en zijn ook precies op tijd gekomen doordat parc fermé vanaf de kwalificatie van kracht is. "Vervolgens ging het er vooral om dat ik in een goed ritme kwam. Om hier uiteindelijk pole te pakken, is echt fantastisch."

Klein nadeel is wel dat pole niet per definitie de beste startplek is in Mexico. Zo is Lewis Hamilton in 2016 de laatste man geweest die de Mexicaanse Grand Prix ook daadwerkelijk vanaf pole heeft gewonnen. "Ik heb hier al zo'n beetje overal gestaan, behalve op pole!", grapt Verstappen. "Het is natuurlijk een lange run naar de eerste bocht, dus ik heb sowieso een goede start nodig. Maar het is nog belangrijker dat we een goede auto voor de race hebben. Normaal gesproken zijn we in de race best sterk, al zal het hier dicht bij elkaar zitten. Het ligt er natuurlijk ook maar net aan wat we met de strategie kunnen doen, al zullen we daar vanavond goed naar kijken." Wat betreft de concurrentie gaat de blik van Verstappen overigens niet alleen op Mercedes: "Ik denk dat Checo er in de race ook wel bij zit. Het belooft in ieder geval een mooie race met veel actie te worden."

