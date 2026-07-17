Max Verstappen verklaart boordradio en analyseert Red Bulls pace in Spa

Waar Red Bull door de enorme focus op energiemanagement een moeizaam weekend verwachtte op Spa-Francorchamps, zijn de vrijdagse trainingen verrassend goed verlopen. Max Verstappen stond aan het eind van de eerste sessie zelfs bovenaan de tijdenlijst, maar dat zegt in zijn optiek slechts één ding.

Het onderstreept dat Red Bull de RB22 zowaar eens aan het begin van een raceweekend in een goed window heeft gekregen, maar Verstappen wil daar nog geen conclusies aan verbinden wat betreft zijn kansen dit weekend.

In dat opzicht heeft de tweede training volgens hem een beter beeld gegeven, en daarin kwam hij bijna een halve seconde tekort ten opzichte van de snelste Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

“Het ging eigenlijk wel prima voor mij, ik had niet echt grote problemen. De auto zat meteen in een behoorlijk goed window. In de tweede vrije training hebben we waarschijnlijk het echte gat gezien, maar dat is niets schokkends of onverwachts.”

De tekortkomingen van Red Bull aan de elektrische kant van de power unit zegt Verstappen desondanks nog wel te voelen op de lange rechte stukken van Spa-Francorchamps.

“Het is gewoon een lastig circuit qua energiemanagement. Het lijkt erop dat we op de rechte stukken iets langzamer zijn dan sommige concurrenten, maar qua balans voelde de auto eigenlijk best goed aan.”

Boordradio over ‘onacceptabel’ gevoel bij terugschakelen uitgelegd

Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Een aspect waar Verstappen tijdens de trainingen minder over te spreken was, betrof het gevoel tijdens het terugschakelen. De Nederlander noemde het zelfs ‘onacceptabel’, maar liet na afloop weten dat het slechts onderdeel was van het gebruikelijke finetuning-proces.

“Ik ben altijd erg gevoelig voor dit soort dingen, omdat ik er continu aan wil werken en het wil verbeteren. Ik denk dat er een software-update of juist een downgrade was, waardoor het even duurde voordat de schakelmomenten zich hadden aangepast. Aan het einde werd het gelukkig alweer wat beter.”

Waar die ongemakken tijdens het terugschakelen niet te zien zijn, is visueel het meest opzienbarende aspect dit weekend ontegenzeggelijk de andere achtervleugel. Red Bull heeft de roterende achtervleugel tijdelijk geparkeerd na twee crashes van Verstappen, en hoopt dat concept na aanpassingen in Hongarije weer te kunnen gebruiken.

In Spa betekent het meer conventionele ontwerp een kleine handicap qua drag, maar volgens Verstappen zal het dit weekend geen allesbepalende factor vormen. “Hij gaat gewoon op een andere manier open. Maar we focussen ons gewoon op onszelf en eerlijk gezegd kan ik niet teleurgesteld zijn of wat dan ook. Het is een goede dag voor ons geweest. Ik weet niet hoeveel er nog meer in zit ten opzichte van de anderen, maar qua gevoel was het eigenlijk gewoon prima.”

