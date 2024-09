Max Verstappen verklaart het belangrijkste verschil met Pérez in Baku

In Baku wist Sergio Pérez zich voor het eerst dit Formule 1-seizoen voor Max Verstappen te kwalificeren. Tijdens de race deed de Mexicaan ook lange tijd mee om de podiumplekken, totdat de aanvaring met Carlos Sainz hardhandig een einde aan zijn race maakte. Die crash is overigens een hard gelag voor zowel Ferrari als ook Red Bull in het constructeurskampioenschap, waar de formatie uit Milton Keynes nu tegen twintig punten achterstand aankijkt. Dat Pérez de snelheid in Azerbeidzjan aardig te pakken had, komt deels doordat het Baku City Circuit één van zijn favoriete banen van de kalender is. Pérez is er zelfs een specialist en ook de enige meervoudige racewinnaar op het atypische stratencircuit.

Verkeerde keuze aan één kant van de garage

Tegelijkertijd laat zowel Verstappen als Pérez weten dat de afstelling een grote rol heeft gespeeld bij het beeld van afgelopen weekend. Gevraagd wat het verschil maakte ten opzichte van Pérez, laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten: "De set-up." De Nederlander heeft naar eigen zeggen de prijs betaald voor veranderingen na afloop van de derde vrije training, waardoor met name de achterkant van de RB20 nogal stuiterde. "We hebben die keuze aan onze kant van de garage samen gemaakt. Je wint samen en je verliest ook als team. We dachten dat dit de juiste richting zou zijn, maar dat bleek niet zo."

Verstappen staat nog wel steeds achter zijn uitspraken van vrijdag, toen hij liet weten dat de Red Bull-bolide met de nieuwe vloer iets beter aanvoelde dan in Monza. "In algemene zin gedraagt de auto zich nu wel iets beter. We probeerden het alleen nog beter te maken, maar jammer genoeg hebben we het juist slechter gemaakt. Daar hebben we dit weekend de prijs voor betaald." Het is volgens Verstappen meteen een belangrijke les richting Singapore, waar wederom een stratencircuit ligt te wachten. "We moeten begrijpen wat we hier verkeerd hebben gedaan en de afstelling daar wel zien te optimaliseren. Ik denk dat Singapore niet het beste circuit voor ons is, maar we zullen zien. Misschien worden we verrast..."

Pérez: Weekend van Max laat zien dat Red Bull-auto 'te gevoelig' is

Pérez wijst eveneens naar de verschillende afstellingen bij Red Bull, maar voegt toe dat het weekend van Verstappen laat zien dat het team nog altijd werk aan de winkel heeft. Het onderstreept immers dat het zogenaamde window waarin de RB20 naar behoren functioneert, erg klein is. "De snelheid van dit weekend is hoopgevend voor mij, maar ik weet dat er nog steeds werk aan de winkel is voor ons, zeker als je ziet hoe Max worstelde in het afgelopen weekend", spreekt Pérez. "Hij zat misschien net één à twee tandjes buiten het juiste window met de afstelling en dat maakt meteen een enorm verschil voor het hele weekend. Dot laat zien dat onze auto nog altijd te gevoelig is en dat we werk te doen hebben. Ik denk dat we wel een goede stap hebben gezet, maar we hebben nog zeker twee stappen zoals deze nodig." Red Bull heeft daarbij veel hoop gevestigd op de Amerikaanse Grand Prix in Austin, waar zoals Helmut Marko liet doorschemeren een nieuw updatepakket zou moeten volgen.