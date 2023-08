Max Verstappen: "Verkeerde keuze in eerste ronde maakte F1-race Zandvoort leuker"

De Grand Prix van Nederland is er anno 2023 eentje gebleken om door een ringetje te halen. Waar de gridprocedure nog droog verliep, gingen de hemelsluizen nadien open. Het kwam precies op het juiste moment om spektakel te veroorzaken en doordat er in de slotfase nog meer regen viel zat het venijn in de staart. Onderaan de streep staat Max Verstappen 'gewoon' als winnaar op papier, al heeft hij er deze zondag bijzonder hard voor moeten trappen. "Dit is fantastisch en moet je eens kijken wat ik hier heb", begint Verstappen de persconferentie met een lach als hij het mediacadeautje - een windmolen en drop - aan de wereld houdt. "Eigenlijk is dit voor mij het absolute hoogtepunt van de dag."

Verstappen werkt speciale ronden af op inters in de jacht op Perez

Op een serieuzere toon legt de wereldkampioen uit dat de zondag in Zandvoort om meerdere redenen uitdagend is gebleken. "Het was vooral lastig om de juiste keuzes te maken samen met het team. Aan het begin van de race vertelden ze me 'de regen komt eraan, maar misschien ook niet hard genoeg om meteen naar inters te gaan'. Daardoor besloten we nog maar een ronde langer buiten te blijven. Achteraf gezien is dat de verkeerde keuze gebleken, maar die keuze heeft de race wel leuker gemaakt. Ik moest daardoor enkele auto's inhalen en het gat met de kop weer dichten", duidt hij op teamgenoot Sergio Perez. "Ik had een paar ronden waarin ik het gat van tien seconden bijna dichtreed en die ronden zijn uiteindelijk heel belangrijk geweest voor de rest van mijn race."

Het waren speciale ronden voor eigen publiek. Zo bleek Verstappen bij vlagen vier seconden per ronde sneller dan zijn Mexicaanse teammaat. Perez schreef dat na afloop toe aan boordradio's om de intermediates in leven te houden, al is Verstappen er in die fase ook echt goed voor gaan zitten. "Ik wist dat ik de snelheid op intermediates wel zou moeten hebben. En ik wist ook dat ik echt kon aanzetten als het moest", vervolgt Verstappen zijn verhaal na een vraag van Motorsport.com. "Het hele weekend had ik op die momenten al wat extra snelheid. Het ging er vooral om dat ik zou pushen, maar tegelijkertijd de intermediates in leven zou houden voor als er nog meer regen kwam. Daar moest ik de balans in vinden en volgens mij is dat best aardig gelukt."

Eerst teleurgesteld in rode vlag, maar goed besluit

"Toen we weer naar slicks gingen, hielden mijn banden het vrij goed en was het echt fijn om te rijden. Dan denk je de overwinning vrij makkelijk naar huis te rijden, maar ongeveer vijftien ronden voor het einde vertelde het team me dat er nog meer regen zou komen. Ze zeiden ook meteen 'er komt niet zomaar een beetje regen, maar echt behoorlijk veel'. We gingen naar binnen voor inters, maar binnen een ronde viel er al bijna niet meer te rijden." Het was één van de momenten tijdens de Dutch Grand Prix waarop het voor coureurs bijzonder lastig was om de juiste keuzes te maken. "Die ronde ervoor was het achterop het circuit absoluut nog te droog, al regende het toen al wel op start-finish. Daarna kwam ik weer in sector 2 en was het daar nog steeds droog. Daardoor dacht ik dat het nog best kon, al wist ik natuurlijk niet hoe de situatie op het rechte stuk was. Daar en ook in bocht 1 kwam het blijkbaar met bakken uit de hemel. Daardoor zei het team 'nee nee, je moet deze ronde echt naar binnen'. Op zulke momenten vul je elkaar aan. Het ene moment ga je iets meer op de coureur af en het andere moment meer op het team. Je moet elkaar vertrouwen en achteraf ben ik natuurlijk erg blij dat ze me die ronde binnen hebben gehaald."

Verstappen kreeg full wets onder zijn RB19, al was de pret door een rode vlag van korte duur. "Op het moment zelf was ik eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld dat ze rode vlag zwaaiden, maar met de kennis van nu en met nog veel mensen op intermediates is het de juiste keuze geweest. Er was veel te veel riviervorming op het circuit. Het probleem is ook dat de intermediates eigenlijk te goed zijn vergeleken met de regenbanden. Zelfs als het enorm hard regent, wil je eigenlijk alsnog op intermediates staan, al ging dat op een gegeven moment echt niet meer."

Teamwork bij strategische calls: "Blij dat ze me naar binnen haalden"

Na de onderbreking kreeg Verstappen de schone taak mee om Fernando Alonso van het lijf te houden. "Bij die late herstart wist ik dat mijn eerste ronde niet de allerbeste zou zijn. Dat is het hele weekend al zo geweest. We hebben dan wat meer moeite dan anderen om de banden op temperatuur te krijgen. Ik wist dat ik de eerste ronde na de herstart moest overleven en zag Fernando erg hard pushen in mijn spiegels. Toen ik de banden eenmaal op temperatuur had, was het allemaal onder controle." Het heeft Verstappen alsnog zijn negende overwinning op rij opgeleverd en natuurlijk ook de derde triomf op eigen bodem. "Het is best lastig om de overwinningen hier in Zandvoort met elkaar te vergelijken. Eigenlijk zijn alle overwinningen hier weer anders geweest, maar dit is absoluut de lastigste van de drie geweest", besluit Verstappen. "Het was verraderlijk en heel tricky om tot het einde de juiste keuzes te maken. Maar goed, uiteindelijk geeft dat nog wel iets meer voldoening."

Video: Samenvatting van de spectaculaire Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort