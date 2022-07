Verstappen over mogelijk verdwijnen Spa: “Zou enorm zonde zijn”

De Grand Prix van België ontbreekt op dit moment op een conceptkalender voor het Formule 1-seizoen 2023, net als de Grand Prix van Frankrijk. De races op Spa-Francorchamps en Paul Ricard sneuvelen mogelijk doordat er volgend jaar met Las Vegas een nieuw evenement bijkomt en er ook weer wedstrijden in Zuid-Afrika, China en Qatar gepland staan. Mocht er onverhoopt toch niet gereden kunnen worden in Zuid-Afrika of China, dan zou Spa alsnog een plek kunnen krijgen op het programma.

“Het zou heel erg zonde zijn als we Spa zouden verliezen”, reageert Max Verstappen vanuit Spielberg, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden, tegenover onder andere Motorsport.com. “Het is mijn favoriete circuit ter wereld. Het zou ook jammer zijn omdat ze recent nog veranderingen hebben doorgevoerd aan de uitloopstroken en zo. Dat was natuurlijk niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor de MotoGP en de algemene veiligheid van het circuit. Het is gewoon een fantastische baan om met een Formule 1-auto, of wat voor wagen dan ook, overheen te rijden, vanwege alle snelle bochten en de algehele flow van het circuit.”

Verstappen hoopt dat er een manier gevonden kan worden dat België en Zuid-Afrika allebei op de F1-kalender kunnen staan. “Ik denk dat het wel belangrijk is dat Spa erop blijft”, vertelt de Limburger, die vorig jaar tot winnaar van de Belgische GP werd uitgeroepen nadat de race wegens zware regenval voortijdig werd afgebroken, aan de Nederlandse pers. “Maar ik zou ze eigenlijk allebei wel op de kalender willen hebben.” Een mogelijke oplossing is dat de Grand Prix van België één keer in de twee jaar gehouden gaat worden. “Het ligt eraan wat de Formule 1 wil en ook wat Spa kan bieden”, zegt Verstappen over die optie. “Ik heb geen idee hoe dat zit.”

Spa Grand Prix ontkent ondertussen dat er volgend jaar geen Formule 1-race wordt verreden in de Ardennen. Vanessa Maes, directeur van de organisatie, laat aan DH Net weten: “Ik heb de informatie tot me genomen en ik ben er door de FIA van verzekerd dat er helemaal geen conceptkalender circuleert bij de teams. Het is pure speculatie. Er wordt zeker gesproken, dat is duidelijk. Wij hebben net als Monaco en Le Castellet een aflopend contract en we zijn nog aan het onderhandelen over verlenging.”