Verstappen tegen verdwijnen bandenwarmers: “Leidt tot veel crashes”

In 2019 besloot de Formule 1 om vanaf 2021 stapsgewijs afscheid te nemen van bandenwarmers door de maximum temperatuur geleidelijk naar beneden te brengen. Dit jaar mogen de bandenwarmers worden ingesteld op maximaal 70 graden Celsius, nadat vorig jaar een maximum gold van 100 graden. In 2023 gaat de maximum temperatuur verder naar beneden naar 50 graden, alvorens bandenwarmers in 2024 volledig in de ban worden gedaan.

Een week geleden in Austin voerden de Formule 1-teams tijdens de tweede vrije training een bandentest uit voor 2023. Daarbij werd ook meteen getest met de nieuwe maximum temperatuur voor de bandenwarmer die volgend jaar ingaat. Max Verstappen was niet gelukkig met hoe de banden aanvoelden bij een temperatuur van 50 graden en zou het liefst zien dat de Formule 1 helemaal afziet van het voornemen om de bandenwarmer in de ban te doen.

“Het was niet fijn”, zegt hij over hoe het was om in Amerika te rijden met banden die met bandenwarmers waren voorverwarmd die op 50 graden stonden ingesteld. “Ik spinde al bijna in de pitstraat. Ik reed natuurlijk op de hardste compound, maar ik denk dat dat slechts een deel van het verhaal is.” Verstappen zegt niet te begrijpen waarom de bandenwarmers niet normaal gebruikt mogen worden. “We hebben ze toch, waarom zouden we ze dan ook niet optimaal gebruiken? We gebruiken bandenwarmers of we gebruiken ze niet. Waarom zouden we ze maar half gebruiken als we ze toch hebben? Het is niet dat we nieuwe hoeven te kopen.”

“Ik denk dat we heel veel crashes gaan krijgen. Dat weet ik nu al. Het zullen er meer zijn vergeleken met nu”, aldus Verstappen in de paddock van het Autodromo Hermanos Rodriguez tegenover de verzamelde media, waaronder Motorsport.com. “Ook gaat de bandendegradatie volledig anders zijn, doordat je banden heel koud zijn. De eerste paar ronden ben je heel veel aan het glijden. De bandendruk zal door het dak gaan, dus de banden zullen veel meer slijten. Het is een situatie waar ik niet echt gelukkig van word en veel andere rijders zeggen hetzelfde. We moeten op zoek naar een oplossing.”

“Austin is ook nog een baan waar je de banden relatief snel op temperatuur kan brengen vanwege de vele snelle bochten”, vervolgt de Nederlander. “Maar als we naar een stratencircuit gaan als Monaco en daar te maken hebben met half droge, half natte omstandigheden, dan gaat het wel de halve race duren voordat je wat temperatuur in de banden hebt.” Voor de bandentest die in Mexico tijdens de tweede vrije training worden gehouden, verwacht hij weinig goeds: “Het wordt een mooie driftshow.”

In autosportklassen waarin geen gebruik wordt gemaakt van bandenwarmers, maakt een coureur die voor de overcut gaat meer kans om zijn tegenstander bij de pitstops voorbij te gaan. In de Formule 1 mikken rijders vooral op de undercut. “Maar in die klassen wordt gereden met auto’s met een stuk minder vermogen en wagens die ook veel zwaarder zijn”, reageert Verstappen. “Ik rijd ook wel eens met een GT3-auto zonder bandenwarmers, maar die wagens zijn veel meer vergevingsgezind. Daarin is het veel makkelijker te managen dan in een Formule 1-auto. Je hoeft maar een klein beetje te veel op het gas te gaan en dan kan je met het vermogen dat wij hebben al snel een hele flinke crash hebben.”