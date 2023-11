Max Verstappen over verbreken Ascari-record: “Draait het niet om”

“Daar draait het voor mij niet om”, zegt de drievoudig wereldkampioen na afloop van de Braziliaanse Grand Prix tegen onder andere Motorsport.com. “Ik bedoel, het is niet zo dat toen ik in de Formule 1 kwam, ik graag het record voor het hoogste percentage gewonnen races in een seizoen wilde hebben. Dit soort dingen gebeuren vanzelf als alles heel goed gaat. Ik voel me goed in de auto, de wagen is zeer competitief en het team maakt ook nog eens nauwelijks fouten. Dan kun je een seizoen krijgen zoals wij dat nu beleven. Voor mij gaat het er vooral om dat we overal het maximale uit halen.”

Over zijn tweede Braziliaanse Grand Prix-zege, zegt Verstappen: “Het ging goed. Het ziet er van buitenaf misschien vrij makkelijk uit, maar voor een groot deel van de stints evenaarde Lando mijn rondetijd. Het was steeds pas de laatste vijf tot tien ronden dat wij een betere bandenslijtage hadden. Maar aan het begin van elke stint moest ik heel erg focussen en kon ik me geen fouten veroorloven. Met de hoge slijtage hier was het sowieso geen eenvoudige race. Het is niet zo dat je rustig aan kunt doen en de auto zonder consequenties de bochten in kunt laten rollen. Je moet er echt bovenop blijven zitten. Gelukkig deden we alles goed vandaag, inclusief de strategie en de pitstops. Ik ben erg tevreden.”

In de achtste ronde moest Verstappen flink verdedigen toen Lando Norris hem aanviel. “Hij kwam ineens flink dichtbij”, kijkt de Limburger terug op dit moment. “Ik had niet verwacht dat hij me kon aanvallen richting de eerste bocht. Ik moest een beetje van mijn batterij gebruiken en verdedigen bij de eerste en vierde bocht. Vervolgens was het zaak om het gat tussen ons op peil te houden. In die fase van de stint was het echter ook belangrijk om goed voor de banden te zorgen, zodat we op een gunstig moment naar de pits konden.” Op de vraag van Motorsport.com of hij duels zoals hij zondag met Norris had, niet mist, antwoordt Verstappen: “Ik vind het niet erg om te vechten. Maar ik heb ook jaren in de Formule 1 gehad dat ik misschien twee races won en de rest van het seizoen op de vijfde plek rondreed. Daarom geniet ik er nu wel van dat ik met wat marge vooraan kan rijden.”

Na de sprintrace op zaterdag klaagden de coureurs over de slijtage van de zachte band. Gevraagd hoe de situatie op zondag was, laat Verstappen weten: “Met veel brandstof in de auto is het normaal gesproken natuurlijk een stuk moeilijker. Je moet nog voorzichtiger zijn. Maar dat hebben we dan ook gedaan, met name in het begin. Dat de temperatuur van het asfalt iets lager lag, hielp echter. Ik denk dat het alles bij elkaar redelijk vergelijkbaar was.”

