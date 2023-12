Max Verstappen wijst verbeterpunten Red Bull aan na uniek F1-seizoen

Red Bull Racing heeft in 2023 met veel machtsvertoon de lakens uitgedeeld in de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen heeft negentien maal aan het langste eind getrokken en Sergio Perez twee keer, waardoor het team van Christian Horner slechts eenmaal is verslagen. Het zijn cijfers die op pure dominantie duiden en ook op een auto waar in handen van Verstappen in ieder geval geen enkele maat op stond. Doordat het asfalt in Bahrein erg agressief en atypisch is, wist Verstappen toen nog niet meteen dat de RB19 een geweldig strijdwapen zou zijn, al vertelt hij terugblikkend met Motorsport.com dat de eerste signalen wel meteen goed waren.

"Het voelde goed aan, ja. De rondetijden in Bahrein waren eigenlijk vergelijkbaar met de RB18, al kwamen die rondetijden wel anders tot stand. In de snelle bochten voelde de nieuwe auto beter aan en in de langzame bochten juist slechter, al kwam dat ook doordat het reglement iets was aangepast en doordat de vloer omhoog moest. Daardoor verlies je automatisch al tijd in de langzame bochten", legt Verstappen uit. "Maar al met al was het een fijne voortzetting van de vorige auto. De auto van dit jaar was ook meteen lichter, wat natuurlijk al meteen gratis rondetijd oplevert. Zelfs aan het eind van 2022 was onze auto nog te zwaar."

Waar Verstappen de langzame bochten noemt, is dat niet alleen een gevolg van de verhoogde vloerranden aan het begin van 2023. De drievoudig wereldkampioen ziet dat aspect ook als één van de verbeterpunten van Red Bull richting het nieuwe seizoen. "In algemene zin zijn we niet dominant in langzame bochten geweest en niet goed over de kerbs en de hobbels. Het raceweekend in Austin was iets anders doordat er toen maar één training was voor parc fermé en we misschien een beetje voorzichtig zijn geweest met de rijhoogte. Als je wat hoger staat, verlies je sowieso al wat performance. Maar in algemene zin is een hobbelig circuit niet geweldig voor ons."

Met Austin stipt Verstappen echter wel één van zijn overwinningen aan, eentje die door het remprobleem ook nog extra lading had. "In Austin waren er gelukkig nog genoeg snelle bochten over om het verschil te maken, maar onze auto gaat niet zo goed over de hobbels als enkele concurrenten. Op stratencircuits zie je dat vooral. Als er veel langzame bochten, hobbels en kerbstones zijn die je echt moet aanvallen, dan is onze auto niet geweldig." Het was met name terug te zien in Singapore, al had het daar zelfs met de RB19 nog wel beter kunnen gaan, denkt Verstappen. Hij benadrukt dat het Marina Bay Street Circuit niet goed bij de bolide uit Milton Keynes past, maar voegt toe dat er met de afstelling ook fouten zijn gemaakt. "Voor volgend jaar hebben we al wel ideeën hoe we het daar beter kunnen doen. Alleen dat is het nadeel van dit soort dingen: je moet een heel jaar wachten om te kijken of het in de praktijk ook echt werkt."

Verstappen weet ook niet waarom races nog beter zijn dan kwalificaties

Tegen die tijd hoopt Red Bull de zeldzame minpuntjes van de RB19 te hebben verbeterd, al mogen de aanpassingen natuurlijk niet ten koste gaan van de sterke punten. De kwaliteiten van de 2023-auto mogen met andere woorden niet afgebot worden. Of zoals Verstappen dat zelf onder woorden brengt: "Ik heb natuurlijk veel liever een auto die bijna overal goed werkt en op sommige plekken iets minder dan andersom."

De Red Bull-auto uit 2023 heeft daar natuurlijk ruimschoots aan voldaan, waarbij die in handen van Verstappen eigenlijk nog beter was in de races dan tijdens kwalificaties. De Limburger heeft afgelopen seizoen ook twaalf pole-positions aan zijn erelijst toegevoegd, maar op zaterdag (of tijdens sprintweekenden op vrijdag) kon de concurrentie dichterbij komen dan op zondag. "Ik weet zelf ook niet hoe dat kan. Wij doen geen magische dingen tijdens de races en kiezen gewoon voor normale afstellingen. Ik denk dat anderen vooral hele goede kwalificaties hebben en dan mindere races." Gevraagd of Verstappen er met de set-up wel bewust op inzet, reageert hij: "Natuurlijk kijk je naar de race pace, maar goed, wij willen ook snel zijn in de kwalificatie. Het is dus niet zo dat we rare dingen doen om ons alleen maar op de race te focussen."

