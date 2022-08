Verstappen verbaast zichzelf met prachtzege: "Ongelooflijk, zelfs met spin"

Max Verstappen moest na een foutje en technisch malheur in Q3 vanaf de tiende plek komen op de Hungaroring. Het was geen ideale uitgangspositie op een circuit waarop inhalen traditiegetrouw lastig was, al liet de Nederlander vooraf weten dat er vanaf P10 nog wel wat mogelijk zou zijn. Het is met de kennis van nu een understatement van jewelste gebleken. Het zou namelijk een gedenkwaardige zondag worden op het circuit nabij Boedapest. Bij de start zag Verstappen Sergio Perez nog voorbijkomen, maar aan het eind van de openingsronde had hij zijn teammaat alweer te pakken om als achtste door te komen. De Limburger kwam daarna achter Fernando Alonso, maar sneed als een warm mes door de boter en vond zichzelf na twaalf ronden al terug op P5.

Een undercut bracht hem voor Lewis Hamilton, waarmee het podium binnen handbereik was. Het restant zou talloze plottwist kennen, inclusief een spin van Verstappen zelf, en hem één zijn beste F1-zeges tot dusver opleveren - zoals Christian Horner ook over de boordradio zei. Winnen vanaf P10 lukte Verstappen nog nooit en dus luidt de vraag of hij dit zelf voor mogelijk had gehouden. "Nee, eigenlijk niet", is de WK-leider eerlijk. "Ik hoopte vanochtend vooral in de buurt van het podium te komen. Maar dit is ongelooflijk. Het was erg lastig in deze omstandigheden, maar we zijn rustig gebleven en hebben het strategisch erg goed gedaan. We zijn steeds op het goede moment naar binnen gekomen en de out-laps waren ook goed. Zelfs met een spin van 360 graden heb ik de race nog gewonnen...", staat Verstappen er zelf ook van te kijken.

Voor die spin had Verstappen Charles Leclerc, die volstrekt kansloos was op harde banden, al te pakken, maar nadien moest hij nogmaals aan de bak. "Die spin was gewoon om de achterbanden op te warmen!", lacht de regerend wereldkampioen. "Nee, ik worstelde een beetje met de koppeling en met het schakelen. We moesten enkele dingen omzetten om de koppeling niet op te branden. Dat heeft ons iets aan performance gekost en ik denk dat het bij die spin ook een rol speelde. Maar gelukkig kon ik een 360 graden-spin doen en verloor ik maar één plek."

Naast de bijzondere zege van Verstappen moet de conclusie ook luiden dat het nieuwe reglement met vlag en wimpel door deze praktijktest is gekomen, aangezien inhalen op de Hungaroring altijd lastig was. "Ik heb vandaag in ieder geval erg genoten en heb met veel coureurs kunnen vechten." Onderaan de streep is Verstappens voorsprong in het WK gegroeid tot tachtig punten, waardoor hij met een gerust hart op vakantie gaan. "Dat wordt met de caravan op pad om te camperen, dat is namelijk wat Nederlanders doen", sluit Verstappen met een glimlach af.