Verstappen verbaasd door rol van betrouwbaarheid in F1-titelstrijd 2022

In zijn titeljaar 2021 viel Max Verstappen in totaal driemaal uit, maar geen enkele keer door technische problemen bij Red Bull-Honda. De Limburger schoot in Azerbeidzjan de muur in door een klapband van Pirelli en was op zowel Silverstone als Monza vroegtijdig klaar na een aanvaring met Lewis Hamilton. Dit jaar staat de teller op twee uitvalbeurten en die allebei samenhangen met de betrouwbaarheid. In Bahrein ging het om een vacuüm in de tank, in Australië om een probleem met de brandstoftoevoer.

In de voorbije weken heeft Verstappen weinig meer te klagen en blijkt het bingo bij Ferrari. Charles Leclerc zag een overwinning door de vingers glippen in Spanje en moest ook in Baku vanuit leidende positie forfait geven. Bijkomend gevolg is dat verschillende motorcomponenten onbruikbaar zijn en dat Leclerc in Montreal al tegen een gridstraf aanloopt, pas in de negende race van het seizoen.

Het totaalplaatje geeft aan dat de betrouwbaarheid anno 2022 weer een grote rol speelt. Het lijkt op een stap terug naar vervlogen tijden, aangezien topteams in de voorbije jaren nagenoeg iedere race aan de finish kwamen. Gevraagd door Motorsport.com hoe Verstappen naar dit cruciale aspect in de titelstrijd kijkt, reageert de WK-leider: "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de betrouwbaarheid zo'n grote rol zou spelen. Aan onze kant niet aan het begin van het jaar en ook niet bij Ferrari. Maar ja, dat komt natuurlijk doordat iedereen op de limiet zit. Het speelt waarschijnlijk ook mee dat dit nog steeds relatief nieuwe auto’s zijn." Dat gezegd hebbende, is het motorische reglement op de overstap naar E10-brandstof na niet veranderd. "Tja, ik weet ook niet wat precies de oorzaak is. Als we het allemaal wisten, dan waren er natuurlijk ook geen problemen", lacht Verstappen.

Spannende strijd met Sainz in Montreal?

Die lach is in Canada sowieso nooit ver weg. Verstappen beleeft een prima weekend tot dusver en weet dat zijn voornaamste concurrenten - lees: Leclerc en Sergio Perez - juist een inhaalrace wacht. "Ik weet natuurlijk dat Charles achteraan start, maar ik moet de focus gewoon op mijn eigen prestaties houden en zo constant mogelijk zijn." Als dat lukt, rest de vraag wie hem nog van de overwinning kan houden. De RB18 oogde vrijdag goed in het droge, dus wordt het een eenzame race in Montreal? "Nou, als je kijkt naar de lange runs van vrijdag, dan zat het toch heel dicht bij elkaar tussen Ferrari en ons. Ik verwacht dus dat het met Carlos dicht bij elkaar gaat zitten."

Van Fernando Alonso verwacht hij iets minder tegenstand, waarbij moet worden gezegd dat de Spanjaard zelf ook al zou tekenen voor een finish in de top-vijf. "Je weet maar nooit in de eerste ronde, maar over het algemeen is dat niet onze concurrentie in de race." Wat betreft die eerste ronde heeft Alonso al gekscherend laten weten dat het 'maximum attack' wordt, omdat hij graag een rondje aan de leiding wil rijden. Verstappen en Alonso kunnen het goed met elkaar vinden, dus gunt eerstgenoemde dat pleziertje aan de Alpine-coureur? Verstappen lacht: "Nee, eigenlijk niet."

