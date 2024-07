Het was Oscar Piastri die een uitstekende start van de Formule 1 Grand Prix van Hongarije meemaakte. De Australiër was als snelste weg en heeft de koppositie in handen. De McLaren-coureur had de binnenste lijn bij het ingaan van bocht 1 en profiteerde daar volop van. Lando Norris leek naar P3 verwezen te worden, want ook Max Verstappen passeerde de Brit. Hij deed dat echter buiten de baan, wat de wedstrijdleiding en Norris oneerlijk vonden. Om een straf te voorkomen werd de Nederlander gevraagd om de plek terug te geven, waar Verstappen het zijne van vond.

Video: Bekijk het incident en oordeel zelf