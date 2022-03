Donderdagnacht Nederlandse tijd werd bekendgemaakt dat de Formule 1 in 2023 Las Vegas aan de al bomvolle F1-kalender toevoegt. De aankondiging kwamen niet als een verrassing, geruchten over een race op de befaamde Strip gingen namelijk al een tijdje rond. Naast de F1-organisatie zijn ook diverse coureurs blij met de derde Grand Prix in de Verenigde Staten.

Las Vegas staat natuurlijk bekend als een gokstad en zit boordevol casino's. Max Verstappen vraagt zich dan ook af of sommige F1-coureurs zich wel gaan gedragen in de Amerikaanse stad. "Ik denk dat een aantal rijders niet wakker wordt voor de race", zegt de regerend wereldkampioen lachend tegen de officiële Formule 1-website over de race die op zaterdagavond plaatsvindt. "Laten we er ook maar geen back-to-back van maken. Ik denk dat het verstandig is om twee weken voor en na de race een pauze in te lassen. Het wordt heel leuk."

Valtteri Bottas heeft in het verleden al eens een bezoekje aan de stad in de staat Nevada. "Toen ik vertrok zei ik: 'een keer en nooit weer'. Maar ik kom terug en probeer me beter te gedragen dan ik de laatste keer deed", aldus de Alfa Romeo-coureur. Ook Lewis Hamilton weet dat hem een lastige klus te wachten staat: "Het is lastig voor een coureur om een heel weekend gefocust te blijven wetende dat je in een feeststad bent. Er gebeurt daar zoveel."

De F1-coureurs hebben in ieder geval zaterdagnacht de tijd om op stap te gaan. Voor het eerst sinds lange tijd wordt een race op zaterdag gehouden en dus betekent dit dat de Formule 1-teams zondag vrij hebben. Voor de Europese televisiekijkers verandert er niets. Vanwege het tijdsverschil wordt de race in Las Vegas voor ons op de vroege zondagochtend uitgezonden.