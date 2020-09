Verstappen valt uit in knotsgekke Italiaanse Grand Prix

De Grand Prix van Italië werd halfweg de race onderbroken wegens een crash voor de Ferrari van Charles Leclerc in de Parabolica. Op dat moment deed Verstappen al niet meer mee voor de winst. De Limburger verloor terrein bij de start en reed lang rond de zevende positie, net na de eveneens slecht gestarte Mercedes-rijder Valtteri Bottas.

De rode vlag, met een nieuwe start op verse banden, zette de wedstrijd helemaal op zijn kop met Pierre Gasly, Kimi Raikkonen, Carlos Sainz en Lance Stroll in de spits van de wedstrijd. Verstappen kon van die ommekeer niet profiteren, want hij startte pas als elfde en kon in het gedrum bij de eerste chicane niet opschuiven. Drie ronden later reed Verstappen de pits in om zijn Red Bull-bolide met een nog onbekend technisch probleem aan de kant te zetten.

Teamgenoot Alexander Albon ligt ook pas 14de. Pierre Gasly ligt op moment van schrijven aan de leiding voor Carlos Sainz en Lance Stroll.