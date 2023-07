Max Verstappen: Upgrades Red Bull GP Hongarije stonden in januari al vast

Red Bull Racing is tot dusver behoorlijk spaarzaam geweest met het introduceren van upgrades, maar in Hongarije kunnen Max Verstappen en Sergio Perez toch op nieuwe onderdelen rekenen. Het team uit Milton Keynes heeft andere sidepods meegenomen naar het circuit bij Boedapest en ook de voorvleugel is lichtelijk onder handen genomen. Wat betreft de sidepods was donderdag in de pitstraat alvast te zien dat in ieder geval de inlets zijn aangepast. Red Bull heeft daar in Baku een eerste stap mee gezet en gaat met het pakket voor Hongarije door op de ingeslagen weg. Het betekent dat de luchtinlaten steeds kleiner worden en dat heeft natuurlijk invloed op de luchtstroom eronderdoor. Bij de sidepods in Boedapest blijft er van de inlets niet heel veel meer over dan een brievenbus.

"Deze upgrades zien er goed uit. Normaal gezien moeten ze de auto natuurlijk wat sneller maken, maar deze dingen zien er ook nog eens goed uit." Verstappen heeft de noviteiten zelf nog niet in de simulator aan de tand kunnen voelen, maar stelt dat ze in algemene zin moeten helpen. "Het moet ons in de bochten net iets meer downforce en dus nog iets meer grip geven."

De tweevoudig wereldkampioen voegt toe dat deze stap al lang in de pijplijn zat. "Gedurende het seizoen geef je natuurlijk aan waar je misschien nog net iets meer tijd kunt winnen, maar deze dingen waren al heel lang gepland. Op zich heb ik daar niet heel veel invloed op. Vanaf het begin van het seizoen staan deze dingen al redelijk vast." Op de vraag van Motorsport.com of het ook al met 2024 in het achterhoofd is, aangezien het reglement stabiel blijft, vervolgt Verstappen: "Nou ja, weet je, deze dingen staan al sinds januari gepland. Het team werkt natuurlijk ook al aan de auto voor volgend jaar, maar in dat opzicht is het niks nieuws en is het ook niet zo dat we nu ineens meer focus op deze updates hebben gelegd. Dit hoort gewoon bij ons plan en dat plan wordt uitgerold over het hele seizoen."

High-downforce Hungaroring niet de allerbeste baan voor Red Bull?

Het seizoen 2023 verloopt tot dusver meer dan voorspoedig. Zo voert Verstappen het WK met een straatlengte voorsprong aan en kan Red Bull dit weekeinde het McLaren-record van meeste opeenvolgende overwinningen scherper zetten. In Silverstone wist Red Bull het record uit 1988 al te evenaren, maar twee weken nadien kan de lat dus nog iets hoger worden gelegd. "Maar daar ben ik eigenlijk totaal niet mee bezig. Ik wil gewoon graag winnen en natuurlijk betekent het ditmaal dat we het record dan scherper zetten, maar met records ben ik eigenlijk niet zo bezig."

Wel wil Verstappen zondag zijn negende seizoenszege bijschrijven, al legt hij in de paddock uit dat de Hungaroring niet de beste baan is voor de RB19. In het verleden - toen Mercedes met een superieure motor nog de lakens uitdeelde - keek Red Bull juist uit naar high-downforce banen zoals die nabij Boedapest, maar die tijd is voorbij. "Dat ligt vooral aan de karakteristieken van onze auto. Ik denk niet dat wij qua pure downforce momenteel het allerbeste team zijn, maar over alle circuits bekeken komen we met dit pakket natuurlijk wel het beste tot ons recht." Hij geeft ermee aan dat banen als Bahrein (hoge bandenslijtage), Silverstone (veel snelle bochten) en Spa-Francorchamps in theorie beter bij de Red Bull moeten passen. "Hier rijd je altijd met maximale downforce en langzame bochten zijn tot dusver nog niet ons beste punt gebleken, maar we gaan het zien."

Bij deze woorden moet wel meteen worden aangetekend dat Verstappen vorig jaar vanaf P10 op de grid wist te winnen in Hongarije na een motorisch probleem tijdens Q3. Deze zaterdag zal er ietwat worden geëxperimenteerd met het kwalificatieformat in de Formule 1, waarbij de bandenkeuze wordt voorgeschreven om onderaan de streep bandensetjes te kunnen uitsparen. "Het is nu hard in Q1, daarna medium en dan soft voor het laatste gedeelte. Ik denk dat deze opzet de betere teams nog iets meer in de kaart speelt, omdat die de mediums en harde banden normaal gezien iets makkelijker aan de praat krijgen", sluit Verstappen af met een voorspelling.

Video: Samenvatting Verstappens inhaaljacht in de Hongaarse Grand Prix van 2022