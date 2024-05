Max Verstappen deelt achtergrond van Red Bull-updates in Imola

Imola markeert de start van het Europese seizoen en dat betekent traditiegetrouw één ding: bijzonder veel updates in de pitstraat. De Grand Prix van Emilia-Romagna vormt dit jaar geen uitzondering, waarbij de ogen vooral op Ferrari zijn gericht. De Scuderia heeft de SF-24 onder handen genomen met onder meer een aangepaste vloer en vernieuwde sidepods. Het komt nadat McLaren in Miami al met grootschalige upgrades voor de dag kwam en Lando Norris zegevierde. Oscar Piastri beschikte in Florida nog maar over de helft van het pakket, maar kan in Italië ook op alle nieuwe onderdelen rekenen.

Red Bull heeft tot dusver niet veel prijs gegeven over het updatepakket voor Imola, al laat Max Verstappen tijdens de mediadag weten dat het zeker geen directe reactie op de concurrenten van Ferrari en McLaren is. "Nee, het is geen reactie omdat deze dingen al veel langer in de pijplijn zitten. Het is niet zo dat één team met updates komt en dat wij daarna denken 'oh, nu moeten wij ook snel reageren en met iets komen'. Zo werkt het niet. Deze dingen zitten al langere tijd in de pijplijn. We zijn blij met de updates, maar we moeten blijven pushen. De teams achter ons doen dat ook en komen zeker dichterbij, zoals je wel kon zien in Miami. Als wij de dingen zelf niet honderd procent voor elkaar hebben, dan zitten zij er meteen voor. We moeten er vooral voor zorgen dat we niet te veel van dat soort weekenden hebben."

Imola lijkt een prima locatie om updates te introduceren, des te meer omdat deze Grand Prix na twee sprintweekenden weer eens op basis van het 'normale' format wordt verreden. "Maar ik wil niet zeggen dat het dit weekend heel rechttoe, rechtaan is. Dit is een complex circuit met veel snelle bochten, de kerbstones en het weer kan ook een rol spelen. Het lijkt niet zo'n simpel weekend te worden, dus er zijn nog steeds veel dingen die we goed voor elkaar moeten krijgen." Dat laatste is volgens Verstappen sowieso nodig in 2024 doordat de concurrentie in zijn optiek dichterbij zit. "De eerste vijf races zijn ook niet zo makkelijk geweest als dat mensen het steeds presenteerden. Het gaat altijd om details die het verschil maken in de Formule 1 en ik denk dat andere teams dit jaar dichterbij zitten dan vorig jaar. Als team hebben we een prima start van het seizoen gekend, al heeft die DNF in Australië ons veel punten gekost. Maar goed, in algemene zin denk ik dat het dit jaar dichter bij elkaar zit dan vorig jaar."

Dat gezegd hebbende vindt Verstappen het moeilijk in te schatten hoe de kaarten in Imola zijn geschud. "Meerdere teams komen dit weekend met upgrades. Ferrari komt zelfs met een hele grote, dus op dit moment is het heel lastig om te zeggen waar we precies staan." Ook van de vernieuwde McLaren heeft hij nog altijd geen goed beeld, ondanks dat Norris heeft laten weten dat zijn formatie nog steeds het derde team is. "McLaren kwam in Miami met een grote update, maar ik denk dat we hier pas zien hoe goed die echt is", reageert de Limburger. "Kleine details maken qua rondetijd een groot verschil, zeker op een circuit als Miami. Daar was het erg warm, waardoor een beetje meer glijden al veel tijdverlies opleverde."

Verstappen juicht de veranderingen in Imola toe

In Imola zijn de (weers)omstandigheden anders en bovendien is het decor voor dit raceweekend totaal niet te vergelijken met de baan rond het Hard Rock Stadium in Miami. Imola ademt Formule 1 en is voor het raceweekend van dit jaar nog maar iets meer 'old school' gemaakt. Zo zijn enkele uitloopstroken vervangen door grind en zijn de zogenaamde 'sausage kerbs' ook weggehaald. "De vorige keer dat we hier reden, konden we nog niet veel van de kerbstones meepakken door de hoge broodjes die er meteen achter lagen. Nu die weg zijn, denk ik dat je iets meer van de kerbstones kunt gebruiken en dat maakt het nog leuker", toont Verstappen zich positief. "Het circuit komt daardoor beter tot z'n recht. De veranderingen doen me een beetje terugdenken aan mijn Formule 3-races hier, die echt heel leuk waren. Ik weet niet precies hoeveel van de kerbs we kunnen meepakken doordat deze grondeffectauto's laag moeten liggen, maar het zou in ieder geval meer moeten zijn dan de vorige keer dat we hier waren."