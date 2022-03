Verstappen uitzondering voor Marko: "Dit doet Red Bull normaal niet"

Donderdag maakte Red Bull de contractverlenging van Max Verstappen wereldkundig, al zat die natuurlijk al langer in de pijplijn. Vanaf het moment dat de kersverse wereldkampioen in Abu Dhabi over de boordradio sprak, was al duidelijk dat er gepraat zou worden. Helmut Marko zei eerst nog koeltjes dat er financieel weinig meer zou kunnen dan in het vorige contract, maar met het astronomische salaris in de nieuwe deal - veertig à vijftig miljoen per jaar - is niets minder waar.

"Over de bedragen zal ik niet speculeren", reageert Marko bij het Duitse F1-Insider. "Ik kan alleen zeggen dat beide partijen tevreden zijn en ook blijven." Het is niet heel verwonderlijk, ook vanuit Red Bull-perspectief niet. Zo heeft Red Bull recent forse sponsordeals binnengehaald, maar kunnen die inkomsten niet allemaal en niet direct in de auto-ontwikkeling worden gestopt dankzij het budgetplafond. Salarissen vallen nu nog (tot 2023) buiten iedere beperking.

Het maakt dat de financiële slagkracht er is bij Red Bull en dat een deel daarvan aan Verstappen wordt besteed. De Nederlander is immers een uithangbord voor bestaande partners en toekomstige samenwerkingen, waarbij aan Porsche kan worden gedacht. Als de VW Group met dit Duitse merk instapt in 2026 kan Verstappen zowel sportief als ook publiekelijk als boegbeeld fungeren.

Het totaalplaatje maakt dat Red Bull Verstappen bijzonder lang heeft vastgelegd. Een unicum voor het energiedrankenmerk, zo laat Marko weten: "Welke waardering Max bij ons geniet, blijkt wel uit de looptijd van dit contract. Normaal gesproken gaat Red Bull niet zulke langdurige overeenkomsten aan." De 78-jarige Oostenrijker, die in 2014 zelf zijn nek heeft uitgestoken, zegt de wereldkampioen als een uitzondering te zien. Volgens hem past het karakter van Verstappen bij wat Red Bull als bedrijf wil uitstralen. "Het is inderdaad geen geheim dat karakter een eigenschap is die bij Red Bull erg belangrijk wordt gevonden", besluit Marko.

Video: Het nieuwe Red Bull-contract van Max Verstappen besproken in een extra F1-update