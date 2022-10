Verstappen houdt pole in Japan: Reprimande na incident met Norris

Max Verstappen toonde zich met een miniem verschil van 0.010 seconde ten opzichte van Charles Leclerc de snelste man in de kwalificatie, al vond het meest bijzondere moment plaats nog voordat de poletijd werd geklokt. Verstappen maakte zich op voor zijn eerste vliegende ronde en zoals de Red Bull-coureurs de hele sessie al deden, moest dit met een langzame out-lap gebeuren. Op die manier konden Verstappen en teamgenoot Sergio Perez de banden namelijk in het ideale window krijgen. Aan het begin van Q3 reed Verstappen langzaam bij het uitkomen van de 130R, maar stormde Lando Norris juist snel door die bocht.

Verstappen reageerde door op het gas te gaan, maar de achterkant van de RB18 brak uit doordat de banden nog koud waren. Norris moest door het gras aan de linkerkant van de baan en gaf na afloop aan op een straf voor Verstappen te rekenen. De Limburger liet op zijn beurt juist weten dat er geen enkel probleem was ontstaan als Norris de volgorde gewoonweg had gerespecteerd en geen inhaalactie richting de laatste chicane had ingezet. Beide mannen hebben vanaf 10.00 uur Nederlandse tijd hun verhaal kunnen doen bij de stewards, waarna het verdict luidt dat een reprimande voor Verstappen volstaat. Het is pas de eerste reprimande van het jaar voor Verstappen en doet hem dus geen enkele pijn.

In het officiële FIA-document vatten de stewards het voorval samen als een 'ongelukkig incident'. "De bestuurder van auto nummer 1 wist dat auto nummer 55 voor hem zat en dat auto nummer 4 naderde. Hij besloot gas te geven precies op het moment dat de bestuurder van auto nummer 4 hem wilde inhalen. Maar door een gebrek aan temperatuur in de banden verloor hij de controle en kwam de auto dwars te staan. De bestuurder van auto nummer 4 erkende dat het slechts om een ongelukkig moment ging, al is het wel de verantwoordelijkheid van een coureur om op ieder moment de controle over zijn auto te behouden. Alle voorgaande overtredingen van deze aard hebben geleid tot een reprimande en dit moment is vergelijkbaar met die incidenten", luidt de uitleg.