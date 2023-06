Verstappen legt uit: Hierdoor was voorsprong Red Bull in Canada minder groot

Red Bull Racing heeft na acht wedstrijden in het Formule 1-seizoen 2023 nog altijd een winstpercentage van honderd procent. Max Verstappen trok in Montreal voor het tweede jaar op rij aan het langste eind. Vorig jaar moest hij daar in de slotfase nog bijzonder hard voor werken met de Ferrari van Carlos Sainz continu in zijn spiegels. Dit jaar was met de marge groter met een voorsprong van ruim negen seconden aan de finish. Dat gezegd hebbende, was die marge wel een stuk kleiner dan in alle voorgaande races dit seizoen, in ieder geval als we de safety car-finish in Australië niet meetellen. Zo is het verschil tussen de snelste Red Bull-coureur en de snelste non-Red Bull-coureur in alle andere races steeds groter geweest dan twintig seconden.

In Montreal was het gat dus minder dan de helft daarvan, al moeten er niet meteen vergaande conclusies aan worden verbonden. Ja, de concurrentie is in de voorbije weken met (grote) updatepakketten gekomen, maar nee, dat vertelt niet het hele verhaal. "Ik denk dat deze zondag niet de beste allerbeste dag voor onszelf is geweest doordat we wat moeite hadden om de banden aan de praat te krijgen. Dat helpt natuurlijk niet. Tegelijkertijd ik weet ook dat andere teams met updates zijn gekomen. Daardoor worden ze steeds iets beter en komen ze wat dichterbij."

Interessante bandenuitleg: RB19 te vriendelijk voor Pirelli-rubber in Montreal?

Toch is de eerste factor die Verstappen noemt voor nu interessanter: de banden. Tijdens de persconferentie volgde een uitleg waarom de omstandigheden in Montreal eigenlijk niet optimaal waren voor de RB19. "De banden waren steeds vrij koud. Het was lastig voor ons om ze in het goede window te krijgen. Daardoor moesten we vrij hard pushen om temperatuur in de banden te krijgen en ook om er temperatuur in te houden. Doordat er op de baan sowieso maar weinig grip lag, was dat niet altijd even makkelijk. Op de harde band was het vooral lastig. In die stint waren we echt wel wat beperkt. Des te harder de compound, des te moeilijker het is om er temperatuur in te krijgen."

Alhoewel de koele omstandigheden voor iedereen gelijk waren, had het een uiteenlopend effect op de verschillende auto's. "Wij weten dat onze auto normaal gesproken heel goed is als de slijtage hoog ligt, zeker vergeleken met andere teams", legt Verstappen uit. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de overmacht van Red Bull in Bahrein (ruw asfalt) en Barcelona (veel snelle bochten) zo groot was. In Canada draaide het echter niet zozeer om de bandenslijtage, hetgeen ook de reden kan zijn dat de race pace van Ferrari bovengemiddeld goed was. "Hier had je misschien nog wel meer aan een auto die juist iets minder met de banden omging, een auto die iets harder voor de banden was. Dan kon je namelijk wat makkelijker temperatuur in de banden houden."

Ook in suboptimale omstandigheden nog oppermachtig

Verstappen geeft ermee aan dat de RB19 dermate vriendelijk voor het Pirelli-rubber is dat de banden in koele omstandigheden niet veel te verduren krijgen, al helemaal niet op het Circuit Gilles Villeneuve, dat weinig snelle bochten kent. De benodigde temperatuur voor het zogenaamde 'operating window' van de band aantikken is daardoor nog lastiger. Het verklaart waarom auto's die in essentie iets slechter met de banden omgaan in Montreal goed mee konden komen. Die bolides belasten de banden ook thermisch meer, zien de temperaturen eerder oplopen en komen dus eerder in het 'operating window'.

"Maar goed, we hebben nog steeds met negen seconden voorsprong gewonnen. Dat laat ook wel weer zien hoe goed onze auto is", voegde Verstappen meteen aan zijn uitleg toe. Het is een valide punt en geeft aan dat er ook net zo goed de andere kant op te redeneren valt. Want als de combinatie Verstappen-RB19 zelfs alle ronden kan leiden in omstandigheden die niet ideaal zijn, dan zegt het ook iets over de huidige overmacht.

Video: De bandenfactor en de verdere Grand Prix van Canada besproken in de F1-update