Verstappen nog altijd niet tevreden met uitleg van Pirelli

Het verhaal van de klapbanden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan is inmiddels overbekend. Max Verstappen was twee weken geleden in Baku op weg naar een overwinning tot vijf ronden voor het einde zijn linker achterband het begaf op het rechte stuk en zijn wagen rechtsaf de muur in sloeg. Eerder in de wedstrijd was op het rechte eind de linker achterband van Lance Stroll ook al geklapt. De coureur van Aston Martin ging daarop aan de linkerkant van de baan tegen het beton.

Pirelli sprak aanvankelijk het vermoeden uit dat de klapbanden waren veroorzaakt door rommel op de baan, maar na nader onderzoek kwam de Italiaanse bandenleverancier tot een heel andere conclusie: Red Bull en Aston Martin reden tijdens de race met een lagere bandenspanning dan waar vooraf rekening mee was gehouden. De teams hadden zich wel aan de minimale startdruk gehouden, maar onder het rijden viel de bandendruk lager uit dan verwacht, waardoor de binnenste wang van de band het zwaarder te verduren kreeg. In het geval van Verstappen en Stroll leidde dit dus tot een bandenfalen. Als reactie daarop is de minimale bandendruk voor de Franse Grand Prix van dit weekend verhoogd en wordt de bandenspanning met onmiddellijke ingang vaker gecontroleerd.

Verstappen liet afgelopen donderdag al weten niet tevreden te zijn met de verklaring die Pirelli had gegeven voor de klapbanden. “Vaag”, luidde zijn oordeel, vooral omdat de suggestie werd gewekt dat de teams iets verkeerds zouden hebben gedaan. Pirelli Formule 1-baas Mario Isola zou eigenlijk op donderdag een meeting hebben met de coureurs om de verklaring nader toe te lichten, maar maakte om agendatechnische redenen uiteindelijk zijn opwachting tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond. Verstappen had vooraf weinig hoop dat Isola met een bevredigende uitleg zou komen. “Ik denk niet dat het vuurwerk wordt, want uiteindelijk gaan ze toch niets toegeven en wordt het gewoon een mooi verhaal voor ze”, zei hij vrijdag voor de camera van Ziggo Sport. “Ze proberen het natuurlijk een beetje op de teams af te schuiven. Ik had iets gelezen dat we een maas in de wet zouden hebben gevonden. Maar wij hebben gewoon gedaan wat zij aangaven wat je kan doen met de bandendruk. En dan ga je niet aan de hoge kant zitten, want dat werkt natuurlijk niet. Dus ik weet niet wat wij anders hadden moeten doen. Ik denk dat ze gewoon naar zichzelf moeten kijken.”

Na afloop van de kwalificatie voor de Franse Grand Prix, waarin hij overtuigend de pole-position opeiste, werd Verstappen gevraagd naar de toelichting die Isola tijdens de rijdersbriefing had gegeven. “Ik ben nog steeds niet blij met de uitleg van wat er gebeurd is in Baku, want het is volgens mij nog altijd niet helemaal duidelijk. Voor de buitenwereld tenminste, voor de fans”, zei hij tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “Ik weet wat er gebeurd is, het team weet wat er gebeurd is, maar wat ze naar buiten hebben gebracht is erg verwarrend. Maar het is prima, het leven gaat door en wij gaan ook gewoon door. Hopelijk zijn we vanaf nu veilig in de auto en gebeurt het niet nog eens.”

Dat er extra controles plaatsvinden, daar heeft Verstappen geen moeite mee. “Ik ben natuurlijk blij dat er nu beter wordt gehandhaafd”, aldus de twaalfvoudig Grand Prix-winnaar. Verstappen verwacht verder niet dat de maatregelen die Pirelli en de FIA genomen hebben impact zullen hebben op de onderlinge krachtsverhoudingen. “We rijden nu alleen met een hogere bandendruk, waardoor je minder grip hebt. Maar dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, dus ik verwacht niet dat één team daar meer hinder van heeft dan de rest.”

Video: De pole-positon van Max Verstappen en zijn verhaal na afloop besproken in een nieuwe Formule 1-update