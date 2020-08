Verstappen verklaart waarom hij nu niet voor andere strategie gaat

De coureurs waren dit keer eensgezind in Q2 over met welke band er gekwalificeerd moest worden: iedereen koos voor de zachte band. Ook Verstappen, die vorige week nog opzien baarde met zijn keuze voor de harde compound. Op de vraag van Motorsport.com waarom hij dit keer niet voor een andere bandenstrategie heeft geopteerd, antwoordde de Red Bull-coureur: “Omdat ik denk dat de zachte band goed genoeg is om de race op te beginnen. Normaal gesproken is de zachte compound iets lastiger, omdat die vrij snel uit elkaar valt. Maar ik denk dat het hier wel oké is.”

Bandenleverancier Pirelli liet voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje weten dat de banden het erg zwaar krijgen op de baan bij Barcelona, als gevolg van de hoge temperaturen. Met name de harde compound lijkt een onwerkbare band voor de coureurs. Lando Norris noemde de band ‘rommel’ en George Russell merkte enigszins gekscherend op dat deze band geen plek verdient op een Formule 1-auto. Verstappen verwacht echter geen problemen met de banden zoals die er afgelopen twee weekenden op Silverstone wel waren. “Sinds hier een nieuwe asfaltlaag ligt, is dit circuit iets beter geworden voor de banden”, zegt Verstappen. “Je lijkt iets meer grip aan de achterkant te hebben en ik denk dat dat wel helpt. En de energie die in de banden gaat is hier natuurlijk niet zo hoog als op Silverstone. Dat zal ook zeker helpen om de banden iets beter onder controle te houden. Maar de laatste sector bevat zoveel krappe bochten dat het nog steeds wel zaak is dat je de banden managet.”

Vermakelijke race

Verstappen heeft ditmaal dus niet het voordeel dat hij de wedstrijd op een hardere band begint dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, die zoals gewoonlijk weer de eerste startrij bezetten. Maar dat neemt niet weg dat er met goed bandenmanagement en andere strategische keuzes verderop in de race wellicht nog kansen komen om iets te proberen. Het plan van Verstappen is in elk geval om de Mercedes-coureurs zo dicht mogelijk op de huid te zitten, voor het geval er zich zo’n kans aandient. “Ik was tijdens de vrijdagtrainingen erg blij met hoe de balans van de auto was tijdens de lange run en ook blij met de bandenslijtage. Maar zondag is weer een nieuwe dag. We zullen het dan opnieuw moeten laten zien. Maar ik hoop natuurlijk dicht bij Mercedes te zitten en ze onder druk te kunnen zetten.”

Bij voorbaat genoegen nemen met plek drie, is aan Verstappen niet besteed. “Als ik gewoon maar op een afstandje achter ze blijf rijden, gebeurt er sowieso niets. Als ik een kans heb om dicht bij ze te zitten, dan wil daar zijn en wil ik ze pushen. Maar we zullen zien hoe het morgen gaat. Vrijdag voelde ik me goed. Laten we hopen dat dat zondag ook weer het geval is. En ik hoop gewoon dat we een vermakelijke race hebben”, probeert Verstappen de angst voor een saaie race met twee Mercedessen die aan de horizon verdwijnen, weg te nemen.