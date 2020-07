Verstappen valt al snel uit in Oostenrijkse Grand Prix

Verstappen kon na een late gridstraf voor Lewis Hamilton als tweede vertrekken en lag in de eerste tien ronden ook op die positie, achter leider Valtteri Bottas. Bij het ingaan van de elfde ronde ging het echter plots mis voor Verstappen. In de remzone voor de eerste bocht leek Verstappen getroffen te worden door een elektronisch probleem, waarbij zijn Red Bull RB16 steeds in anti-stall schoot.

Verstappen moest met een slakkengang terug naar de pits rollen om zijn wagen te resetten, maar het probleem kon niet worden opgelost. Het was meteen over en sluiten voor een diep ontgoochelde Verstappen, de winnaar van de laatste twee edities op het thuiscircuit van Red Bull in Spielberg.

Door de opgave van Verstappen schoof Hamilton op naar de tweede plek, gevolgd door Verstappens teamgenoot Alexander Albon en McLaren-man Lando Norris.

Volg het vervolg van de openingsrace van 2020 hier live bij onze collega's van GPUpdate.net.

Over een week krijgt Verstappen een herkansing. Dan vindt op de Red Bull Ring in Oostenrijk de Grand Prix van Stiermarken plaats.