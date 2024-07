Verstappen uitgesproken na F1-weekend vol frustraties, strategische soap McLaren

Oscar Piastri heeft zijn allereerste Grand Prix-zege in de Formule 1 te pakken. De McLaren-coureur verdient er in pas zijn tweede jaar allel of voor, al ging het na afloop in de paddock veel meer over de manier waarop. McLaren maakte er strategisch gezien een puinhoop van door Lando Norris de undercut te geven en hem nadien te vragen de positie terug te geven, hetgeen Norris naar eigen zeggen overigens pas in de laatste ronde van plan was. McLaren vond dat geen goed idee door het risico van een eventuele safety car. Daarnaast ging er in de F1-paddock bijzonder veel aandacht uit naar Max Verstappen en zijn frustraties over het F1-weekend dat Red Bull Racing heeft afgewerkt. De wereldkampioen toonde zich met name verbolgen over het gebrek aan pure snelheid in de RB20 - zelfs met het grote updatepakket - en de strategie. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als Helmut Marko die aan deze website uitlegt waarom de strategie niet goed was, de inhaalrace van Sergio Pérez en de zaken die Red Bull te evalueren heeft.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!