In Singapore stond Max Verstappen op matchpoint, maar het eventuele titelfeestje werd op zaterdag al verstierd. Red Bull Racing voorzag de RB18 van de regerend F1-kampioen van te weinig brandstof en daardoor moest hij zijn razendsnelle ronde afbreken. Een dag later ging het niet veel beter. De 25-jarige coureur kwam door anti-stall slecht weg van zijn zevende startplek. Hij knokte zich naar voren, maar viel laat in de race terug nadat een inhaalpoging op Lando Norris mislukte. De zevende plek was na een opmars het resultaat en het veiligstellen van zijn tweede wereldtitel werd uitgesteld.

De Nederlander krijgt echter vrij snel de kans om zijn tegenvallende race in Singapore te vergeten. Dit weekend reist het Formule 1-circus voor het eerst sinds 2019 weer af naar het iconische circuit van Suzuka. Een geliefde baan bij het merendeel van de coureurs, zo ook bij Verstappen. "Ik ben blij om weer terug te zijn op Suzuka", trapt hij af bij een mediasessie in de aanloop naar de Japanse race, waarbij ook Motorsport.com aanwezig was. "Op Suzuka werkte ik mijn eerste training af [in 2014]. Dit weekend wordt er ook weer regen voorspeld, dat zal de race net weer wat lastiger maken." Desondanks staat de Nederlander handenwrijvend klaar. "Ik heb er veel herinneringen. Het is gewoon leuk om daar te zijn en de fans vanaf het podium te zien. Het in ontvangst nemen van alle cadeautjes vind ik ook te gek." Op de vraag wat Verstappens favoriete gedeelte is van Suzuka, antwoordt hij. "Sector één. Als je de lijn in de eerste bocht mist, dan krijg je deze niet meer terug. Door eventuele regen wordt dat stuk nog lastiger."

Teamwork

Red Bull is sinds de start van het huidige F1-seizoen verwikkeld in een fel gevecht met Ferrari. Hoewel de F1-75 als de snelste auto van het veld wordt gezien, hebben de Oostenrijkers met dertien zeges momenteel de overhand. Wat is de kracht? "Ik weet niet wat het geheim is", vervolgt Verstappen. "Het is teamwork. Ik probeer samen met Checo mijn best te doen. Het resultaat spreekt voor zich. Qua strategie zit het team vaak goed. Als geheel kan er wel het een en ander beter, maar ik denk dat wij op dit moment het beste team zijn. We zijn in een goede vorm. Dit momentum willen we vasthouden op Suzuka."

De doelstelling voor komende zondag is duidelijk: "We mikken natuurlijk op een een-tweetje, maar de omstandigheden gaan het moeilijk maken. Ik hoop met name op een leuke wedstrijd." Als de coureur er in slaagt om te winnen en de snelste raceronde te rijden, dan is hij verzekerd van zijn tweede Formule 1-titel. De F1-coureur weet wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen: "Wij krijgen dus weer een kans om voor de titel te gaan, maar hebben daar wel een perfect weekend voor nodig. Het is wel mogelijk. We gaan alles geven." Op welke andere manieren kan Verstappen zijn kampioenschap veiligstellen?

