Verstappen bemoeit zich ‘totaal niet’ met tweede Red Bull-zitje

De formatie uit Milton Keynes moet nog altijd bekendmaken wie in 2021 de tweede rijder is naast Verstappen. Red Bull-bazen Christian Horner en Helmut Marko hebben altijd aangegeven dat langer doorgaan met Alexander Albon de voorkeur heeft. Maar de Britse Thai mag dit jaar dan twee keer op het podium hebben gestaan, over het hele seizoen genomen waren zijn prestaties niet om over naar huis te schrijven met als neveneffect dat hij strategisch gezien geen enkele keer van meerwaarde is geweest zijn voor zijn Nederlandse collega.

Nico Hülkenberg werd eerder dit seizoen veelvuldig genoemd als mogelijke vervanger van Albon, de laatste paar weken is het vooral de naam van Sergio Perez, die afgelopen weekend in Bahrein zijn eerste Formule 1-overwinning pakte, die vaak valt, al is het natuurlijk ook nog altijd mogelijk dat het contract van Albon 'gewoon' wordt verlengd. Gevraagd of hij enig invloed heeft op de beslissing wie het gaat worden, of dat Horner en Marko dit volledig onderling met elkaar bekokstoven, liet Verstappen donderdag aan de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com, weten: “Ik heb een hele open relatie met Helmut en Christian, dus natuurlijk praten ze met mij. Maar dat kan dan over alles gaan: Formule 1, privé… Natuurlijk komt dit [wie er in het tweede zitje moet zitten] ook wel eens ter sprake, maar ik beslis uiteindelijk niet. Dat laat ik aan hen over. En ik bemoei me er ook totaal niet mee. Ik zie wel wat er gebeurt.”

Albon kreeg eerder op de dag tijdens de persconferentie de vraag wat hij dit jaar van Verstappen heeft geleerd. “Max is duidelijk heel erg snel”, antwoordde hij. “Hij weet waar hij de rondetijd vandaan moet halen. Hij is super getalenteerd. En als ik de data bekijk, neem ik alles door om te zien hoe hij tot zijn rondetijd is gekomen.” Gevraagd waar de grootste verschillen zitten tussen Verstappen en hem: "Het gaat niet om één ding. Zoals ik al vaker heb gezegd, gaat het meer om het vertrouwen dat je nodig hebt in een auto zodat je er iets meer mee kunt gaan smijten. Dat is eigenlijk het hele eieren eten.”

Of Verstappen misschien ook iets van Albon heeft opgestoken dit jaar, op dan wel buiten de baan? “Ik heb altijd geleerd om van mezelf uit te gaan”, reageerde de negenvoudig Grand Prix-winnaar. “Het heeft geen zin om naar je teamgenoot te kijken want als je gaat kopiëren, dan ben je altijd langzamer. Dus ik focus me gewoon op mezelf.” Op de vraag of hij Albon ook zou missen als teamgenoot, mocht Red Bull ervoor kiezen om met een andere coureur in zee te gaan voor 2021, wilde Verstappen niet ingaan, want: “Dat is op dit moment niet orde.”

Red Bull deelde eerder mee na de seizoensfinale in Abu Dhabi een besluit te nemen over het tweede stoeltje.

