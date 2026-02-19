Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste

Toen de lampen aan het einde van de pitstraat van het Bahrain International Circuit om 10.00 uur lokale tijd op groen sprongen voor de ochtendsessie, was het meteen druk op de baan. Negen van de elf teams waren er snel bij, met onder meer ook Red Bull en Max Verstappen. Het team kende een tegenvallende woensdag met slechts 69 ronden dankzij problemen met het koelvloeistofsysteem en dus was het aan Verstappen om meer meters te maken nu hij de RB22 voor zichzelf had.

In het eerste uur van de tweede testdag waren er veel verschuivingen bovenaan de tijdenlijst te vinden. Lando Norris opende snel op de C4-band, maar Verstappen legde met de hardere C3-band de lat vervolgens op 1.34.620. Kort daarna probeerde Norris het opnieuw op een nieuwe C4-band en versnelde hij naar 1.33.453, de snelste ronde van de wintertest in Bahrein tot nu toe. Verstappen stond zo een seconde achter de Brit, maar hij counterde door op dezelfde C3-band het gat tot een tiende te verkleinen.

Lando Norris was de snelste van de ochtendsessie. Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

Toch zou uiteindelijk Norris de ochtendsessie als snelste afsluiten met die 1.33.453, gevolgd door Verstappen met 1.33.584 en George Russell met 1.34.111. Alexander Albon werd vierde, voor Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Problemen bij Ferrari, FIA blijft testen met de start

Waar Ferrari woensdag de aandacht opeiste met een kleine vleugel bij de uitlaat van de SF-26, maakte het op donderdag tongen los met de introductie van een nieuwe achtervleugel met een andere oplossing voor de actieve aerodynamica.

Het ging echter ook vooral over de problemen die het team en Hamilton al vroeg troffen: na vijf ronden in het eerste uur verschenen de schermen voor de garage en werd er hard aan de auto gewerkt. Deze keerde pas aan het einde van de ochtendsessie terug op het asfalt, al was dat enkel voor de proefstart.

Net als op woensdag kende Cadillac een trage start. Bottas moest ruim een uur wachten voordat hij twee installatieronden kon rijden en kon pas aan het begin van het tweede uur de baan op zonder de aero rakes - al was dat in eerste instantie ook nog van korte duur.

Uiteindelijk maakte Bottas wel meer meters dan Audi en Racing Bulls: Bortoleto en Lawson stonden ook lang in de garage vanwege problemen. Bovendien voltooide Bottas zelfs een racesimulatie, waarbij hij drie verschillende bandencompounds gebruikte.

Lewis Hamilton kon weinig meters maken in de ochtend door problemen met de Ferrari. Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Russell had dan niet de snelste tijd, maar was wel de productiefste coureur van de ochtend met 77 ronden achter zijn naam. Norris reed er 72 en bleef zo Albon met zijn 71 voor. Bearman reed het circuit 69 keer rond, Verstappen kwam met zijn 56 ronden één tekort voor een Grand Prix-afstand, Bottas had deze juist met één ronde extra wel gehaald. Onderaan de lijst stond Hamilton met zijn vijf ronden, Lawson (27) en Bortoleto (29) maakten na de problemen wel iets meer meters.

De ochtendsessie werd afgesloten met een test van een aangepaste startprocedure, zoals deze ook aan het einde van de eerste testdag plaatsvond. Op die manier wil de FIA testen of er problemen voorkomen kunnen worden bij de start van een race door vijf seconden te wachten voordat de normale startprocedure in gang wordt gezet. Deze test wordt ook nog aan het einde van de middagsessie op donderdag gedaan, evenals de ochtend- en middagsessie van vrijdag.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start. Deze duurt tot 17.00 uur en is live te volgen via het liveblog van Motorsport.com.