Verstappen tweede in kwalificatie: "Missen gewoon wat snelheid"

Met een indrukwekkend visitekaartje in de laatste training begon Mercedes ook al als torenhoog favoriet aan de kwalificatie op het Losail International Circuit. Onder het Qatarese kunstlicht bleek er geen enkele maat op de Mercedes W12 in handen van Lewis Hamilton te staan. Verstappen zat er in Q1 nog dichtbij, wist Q2 te overleven op mediums, maar moest in de beslissende sessie erkennen dat er niets te beginnen viel tegen het superieure Mercedes. Althans: niet tegen het exemplaar van Hamilton, Verstappen wist Valtteri Bottas immers nog wel van het lijf te houden voor P2.

Het bleek zonder twijfel het maximaal haalbare, zo moest Verstappen na afloop van de kwalificatie ook zelf erkennen. "Ik had niet meer kunnen doen dan dit, we missen gewoon wat snelheid. Het is dit hele weekend al een beetje lastig voor ons, eigenlijk alweer. In de kwalificatie kon je dat ook zien doordat Checo niet eens in Q3 zat." De Mexicaan sneuvelde in het tweede deel van de kwalificatie op softs en moet de race morgen vanaf de elfde stek aanvangen. "Toen ik zelf over start-finish kwam, dacht ik dat ik best een goed rondje had gereden. Maar toen hoorde ik het gat en dat was toch best groot. Het gat is wel wat te groot, vind ik."

"Dat laat zien dat we meer worstelen dan normaal, al ben ik nog wel steeds tweede. Vanaf die plek is er misschien nog wel wat mogelijk, al had ik gehoopt dat we vandaag iets meer konden vechten." Waar Verstappen zegt dat er op zondag nog wel iets mogelijk is, rest de vraag wat dat precies is. De bandenslijtage lijkt namelijk niet erg hoog te liggen in Qatar, waardoor de mogelijkheden op tactisch vlak zeer beperkt zijn. "Het is lastig om nu te zeggen. We hebben hier nog nooit gereden, dus er zijn nog best veel vraagtekens. Sowieso denk ik daar niet al te veel over na. We moeten eerst zorgen dat we de start goed voor elkaar krijgen en dan maar weer verder kijken."

Doordat een éénstopper voor de hand ligt, lijkt die start ook meteen de voornaamste kans om toe te slaan op zondag. Des te meer doordat het in de vele snelle bochten lastig is om te volgen en Mercedes ook een immense topsnelheid heeft. "Maar ook daar denk ik nu nog niet echt aan. We gaan vanavond eerst terugblikken op de kwalificatie en we gaan ons dan in algemene zin voorbereiden op de race." Verstappen erkent afsluitend wel dat het gat van bijna een halve seconde niet meteen veel goeds belooft voor de zondag. "Er kan nog van alles gebeuren, maar als je zo'n groot gat hebt, dan verwacht ik in de race ook niet heel veel", voegt hij voor de camera van Ziggo Sport nog toe.