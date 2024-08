Tijdens een wisselvallig en vooral winderig weekend aan de Zandvoortse kust gingen de coureurs met veel vraagtekens de kwalificatie in. Het weer maakte de vrije trainingen niet heel representatief en bovendien deed Logan Sargeant een duit in het zakje door voor lang oponthoud te zorgen met een crash in de derde training. Het betekende onder meer dat Verstappen geen representatieve ronde kon afwerken en dat Red Bull net als alle andere teams met bijzonder weinig data de kwalificatie inging.

Verstappen begon die sessie met een eerste run die slechts 0.018 seconde van de initiële toptijd zat, al verliep de tweede poging niet naar wens. "Ik glijd alle kanten op, het is ongelooflijk", liet die drievoudig wereldkampioen via de boordradio weten. De Limburger wist uiteindelijk nog wel als zevende door te gaan naar Q2 en een nieuw setje banden uit te sparen in vergelijking met zijn teamgenoot Sergio Pérez. In het tweede gedeelte van de kwalificatie moest Verstappen echter nog altijd met de balans van de RB20 vechten, waardoor hij drie tienden toegaf op de snelste McLaren van dat moment. Red Bull besloot de tweede run met Verstappen helemaal over te slaan, waardoor de Nederlander naar P8 zakte. Met Carlos Sainz en Lewis Hamilton achter hem had die keuze overigens nog een stuk spannender uit kunnen pakken voor Red Bull, als de Ferrari- en Mercedes-coureur wel naar behoren hadden gepresteerd.

Verstappen was in tegenstelling tot Sainz en Hamilton wel 'gewoon' paraat in Q3, waarin hij voor beide runs kon rekenen op een nieuwe set softs. De Limburger trapte af met 1.10.222, waarmee hij achter de McLarens aansloot op P3. Met de baanontwikkeling kwam het echter allemaal op de slotminuten aan. Verstappen verbeterde zich daarin behoorlijk en wist kortstondig de voorlopige pole over te pakken, maar zag Norris nadien maar liefst drieënhalve tienden sneller rondgaan. Het is een grote marge voor een kort circuit als Zandvoort. Het goede nieuws voor Verstappen is wel dat hij Oscar Piastri voor wist te blijven, waardoor hij morgen naast Norris mag oplijnen op de eerste startrij.

"We kwamen de hele kwalificatie net wat snelheid tekort. Ik deed mijn best en ben best blij dat ik op de eerste rij sta", vertelt de Nederlander na afloop van de sessie, die volgens hem absoluut niet makkelijk was. "Het was heel lastig met de wind. Telkens zijn er windvlagen, waardoor elke ronde anders voelt. Je hebt geen referentiepunten, maar ik ben blij met P2. Na gisteren is dit een mooi resultaat."

Wat ook niet meehielp, is het feit dat de balans aan boord van de RB20 niet optimaal was. Het vinden van de optimale balans is normaal gesproken al een uitdaging voor Red Bull, maar met de weersomstandigheden werd het nog een stuk lastiger gemaakt. "Dat is nu eenmaal hoe het nu is", lacht de 26-jarige coureur. "Het is nu niet de makkelijkst te besturen [auto]. De rest van de ronde was best goed, alleen bocht 11 en 12 was wat lastig. Hopelijk is de auto voor morgen in de race wel goed."

De long runs op de vrijdag waren niet in het voordeel van Verstappen, wat erop duidt dat het wel eens een lastige opgave kan worden om vier Grands Prix in Nederland op een rij te winnen. Dat erkent hij zelf ook. "Maar we gaan wel een poging wagen", vertelt hij. "We waren wel drie tienden langzamer in de kwalificatie, dus we moeten ook realistisch blijven. We staan nu ten minste wel op de voorste rij en hopelijk wordt het een goede race."

Video: Norris verslaat Verstappen in het gevecht om pole