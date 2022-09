De sfeer zat er in de aanloop naar de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix goed in, met dank aan een heerlijk zonnetje en de opzwepende muziek die door de speakers werd gepompt. Of de 105.000 aanwezige fans ook hun grote favoriet de pole zouden gaan zien scoren, was vooraf geen uitgemaakte zaak. De regerend wereldkampioen verloor tijdens de eerste training op vrijdag veel tijd als gevolg van een versnellingsbakprobleem en tijdens de derde oefensessie op zaterdag bleef hij achter Charles Leclerc en George Russell steken op de derde tijd, zij het maar op iets meer dan anderhalve tiende van de Monegask.

Q1: Verstappen begint goed

Nadat er door het publiek luid was afgeteld naar de start van de kwalificatie, meldden Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher zich als eersten op de baan. De Deen was de snelste van de twee met een tijd van 1.12.680, waar Alfa Romeo-rijder Zhou Guanyu niet veel later onder ging met 1.12.641. Ook Sebastian Vettel, Lance Stroll en Daniel Ricciardo stonden even bovenaan, alvorens Max Verstappen onder luid gejuich het circuit betrad en zijn Red Bull naar een 1.11.317 bracht. Carlos Sainz en Charles Leclerc sloten aan op de tweede en derde stek in de tijdenlijst, maar gingen respectievelijk vier tienden en acht tienden langzamer dan de Limburger. De Ferrari-coureurs moesten daarna toezien hoe Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton naar de tweede en derde plek klommen door zo'n twee tienden langzamer te gaan dan Verstappen.

Leclerc verbeterde zich nog naar een 1.11.443, waarmee hij zichzelf op P2 zette. Maar de Ferrari-rijder zakte later weer twee plaatsen dankzij Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton, die achtereenvolgens een nieuwe tweede tijd reden. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton was uiteindelijk maar veertien duizendsten, terwijl Tsunoda op zijn beurt ook maar een tiende verwijderd was van de snelste tijd. Leclerc stond dus vierde aan het einde van de sessie. Lando Norris was vijfde, George Russell zesde, Lance Stroll zevende Sergio Perez achtste, Fernando Alonso negende en Alexander Albon tiende.

Daniel Ricciardo stelde teleur met de achttiende tijd, terwijl Sebastian Vettel bleef steken op P19, na aan het einde van zijn laatste snelle ronde een ritje door het grind te hebben gemaakt. Ook voor Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi zat de kwalificatie er na Q1 op.

Tekst gaat verder onder de video

Q2: Code rood om rookfakkel op de baan, Ferrari toont snelheid

Albon was net naar buiten gekomen voor het tweede kwalificatiedeel toen de actie moest worden gestopt omdat er een oranje rookfakkel op de baan was gegooid. Ondertussen maakte de Williams-rijder ook melding van duiven in de zevende bocht. Nadat de fakkel was opgeruimd en het gevogelte weggejaagd, kon de kwalificatie worden voortgezet. Verstappen ging als eerste naar buiten en loodste zijn Red Bull op gebruikte banden naar 1.10.927, wat de eerste tijd onder de 1.11 was dit weekend. Perez moest vier tienden toegeven op zijn teamgenoot en klokte de tweede tijd. Hamilton ging vervolgens op nieuwe banden de baan op om zichzelf met een 1.11.075 tussen de twee Red Bulls te zetten. Sainz en Leclerc waren na hun eerste runs in Q2 slechts zevende en negende.

Een paar minuten voor het uithangen van de vlag trokken de rijders terug de baan op voor een tweede poging. Leclerc ging met een sterke laatste sector naar 1.10.988, waarmee hij zijn Ferrari op P2 plantte. Sainz was echter nog sneller onderweg en kwam in 1.10.814 over de streep, waarmee hij Verstappen van P1 stootte. Verstappen zakte daarna nog een plek doordat Russell op een honderdste van Sainz naar de tweede tijd ging, met 1.10.824. Verstappen was zo achter Sainz en Russell derde in Q2, terwijl Leclerc en Hamilton vierde en vijfde waren in het tweede deel.

Mick Schumacher, wiens plekje in de Formule 1 onder druk lijkt te staan, deed het uitstekend door zich met de negende tijd te plaatsen voor Q3. Lando Norris, Sergio Perez, Lance Stroll en Yuki Tsunoda waren eveneens door, wat automatisch inhoudt dat Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Zhou Guanyu en Alexander Albon hun Waterloo vonden in Q2.

Tekst gaat verder onder de video

Q3: Verstappen versus Leclerc

Verstappen was aan het begin van Q3 de eerste die naar buiten ging en opende het gevecht om de pole met een ijzersterke 1.10.515. Perez bleef daar vervolgens een halve seconde van verwijderd. Hamilton stuurde zijn Mercedes daarna naar de tweede tijd door met een 1.10.648 maar een tiende langzamer te gaan dan Verstappen. Maar Leclerc legde de lat vervolgens nog wat hoger door rond te gaan in 1.10.456.

Daarmee was alles in stelling voor een zinderende slotfase. Leclerc ging paars in de eerste sector, verbeterde zich niet in het tweede gedeelte, maar kwam na wel weer een paarse derde sector tot een 1.10.363. Verstappen was echter nog rapper onderweg en zorgde voor euforie langs de baan door een 1.10.342 te rijden, waarmee hij voor het tweede jaar op rij op pole staat voor zijn thuisrace. Een gele vlag voor Perez, die spinde in de Arie Luyendykbocht, betekende iedereen achter hem van zijn gas moest en verdere verbeteringen uitbleven.

Sainz en Hamilton moeten het zondag zodoende doen met de derde en vierde plek op de grid. Perez en Russell delen daarachter de derde rij. Norris kwam met de McLaren tot de zevende tijd, Schumacher legde beslag op de achtste startplek. Tsunoda reed geen snelle tijd in Q3 en start zondag als negende, geholpen door het feit dat Stroll helemaal geen tijd neerzette in Q3.

De Dutch Grand Prix begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag volgt onder de video

Uitslag kwalificatie F1 Dutch Grand Prix: