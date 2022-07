Verstappen P2 op Silverstone: "Gehinderd door gele vlag in laatste ronde"

De vrijdag in Silverstone verliep nog niet helemaal naar wens voor Red Bull Racing, al maakte Max Verstappen zich na afloop niet echt zorgen. De regerend wereldkampioen zei wel te weten welke richting Red Bull voor de zaterdag en zondag op moest, en dat is nadien terecht gebleken. Zo bleek Red Bull in de derde vrije training al een enorme stap te hebben gezet in het droge en toonde Verstappen zich afgetekend de snelste man. Voor de kwalificatie gingen de hemelsluizen open en konden die bespiegelingen dus de prullenbak in, maar ook toen stond Verstappen zijn mannetje.

Zo sloot hij Q1 als snelste man af en herhaalde hij dat kunststukje in Q2 nog eens op de zwaar op de proef gestelde intermediates. In het allesbeslissende gedeelte vielen de puzzelstukjes echter net niet goed voor pole. Zo was Verstappen wel continu snel onderweg met paarse sectortijden, maar gooide onder meer een spin roet in het eten. "Maar die spin van 360 graden was vooral om de banden op te warmen", grapte Verstappen tijdens de persconferentie. In de slotfase moest hij vervolgens nog even van het gas na een spin van Charles Leclerc in de laatste ronde.

"Ja, het was best een listige kwalificatie met de regen, dan weer een opdrogende baan en dan weer regen. Je moest op het goede moment op de goede plek zijn, maar al met al werkte onze auto toch wel erg goed. In Q3 is het alleen een beetje een loterij, ook wanneer je de snelste rondetijd moet neerzetten. Jammer genoeg werd ik in mijn laatste ronde wat gehinderd door een gele vlag, maar het is nog steeds wel een goed resultaat om op de eerste rij te staan", blikt Verstappen terug.

Dat laatste denkt de wereldkampioen vooral doordat hij goede hoop heeft voor zondag. "Ik denk dat we een goede auto voor de race hebben, ja, zowel in het droge als ook in natte omstandigheden. Het gaat daarbij niet alleen om de start en de eerste ronde, maar vooral om de bandenmanagement. Dat zal hier een hele belangrijke rol gaan spelen. Ik kijk in ieder geval uit naar de race van morgen."

