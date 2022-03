Update: Magnussen verrast met P1, Verstappen derde in F1-testdag Bahrein

Nadat Sergio Perez de debatten in Bahrein had geopend voor Red Bull Racing, mocht Max Verstappen de hele vrijdag voor zijn rekening nemen. De wereldkampioen kon op die manier kennismaken met de doorontwikkelde RB18, al zijn de upgrades bij Red Bull Racing niet zo duidelijk zichtbaar als bij Mercedes. Voor de lunchpauze kwam Verstappen tot 45 ronden, na de lunch bleek het even wachten op de man met startnummer 1. Het maakt dat hij de grens van honderd afgelegde ronden niet heeft gehaald, al bleven noemenswaardige problemen eveneens uit voor Red Bull.

De dag van Verstappen kende twee gezichten. De eerste uren stonden grotendeels in het teken van lange runs, in de laatste twee uren werden de softs nog even van stal gehaald. Verstappen begon met een tamelijk voorzichtige aanzet op de C4-band en verbeterde zich nadien tot 1.34.011. Het zou genoeg blijken voor de derde tijd van de dag. De wereldkampioen testte trouwens ook nog even hoe het volgen onder het nieuwe reglement gaat. Verstappen vocht een robbertje uit met voormalig teamgenoot Carlos Sainz, hetgeen beide coureurs wijzer maakt over duelleren met de nieuwe auto's.

Ferrari opnieuw sterk, Hamilton stuitert door de woestijn

Diezelfde Sainz was aan het eind van de reguliere testdag bovenaan de tijdenlijst te vinden. Ferrari maakt alle testdagen een goede indruk en daar is vrijdag weinig aan veranderd. Het team kende weer een probleemloze dag en perste er op softs met gemak snelle rondetijden uit. Op de C4-band, dezelfde compound als Verstappen dus, liet de Spanjaard de klok stoppen op 1.33.532.

Het leek genoeg voor een nieuwe toptijd van de scharlakenrode brigade, ware het niet dat Haas daar iets anders over dacht (hieronder meer). Lance Stroll posteerde zijn Aston Martin achter Verstappen op plek vier, nog voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen nam het stuur na de middag over van zijn jongere teamgenoot George Russell. Waar Russell in de ochtenduren weinig last van porpoising had, was het stuiteren bij Hamilton in extreme mate terug. Het leek samen te hangen met de lage rijhoogte waar Mercedes 's middags mee reed, wellicht om te experimenteren voor het raceweekend.

Achter Stroll - die aan het eind nog stilviel - en de twee titelprotagonisten van vorig jaar completeert Esteban Ocon de top-zes. De Fransman kende met 111 ronden een productieve dag voor Alpine, al kwam er nog wel een kleine kink in de kabel. Met nog ruim een uur op de klok moest de Fransman zijn bolide parkeren in de tweede sector. Met 111 ronden staat Alpine echter nog altijd tweede in de lijst met afgelegde ronden, achter de AlphaTauri van Yuki Tsunoda. Aan de andere kant van het spectrum is Williams te vinden, dat door de brandende remmen en gesmolten ophanging van Nicholas Latifi is blijven steken op twaalf stuks.

Update: Magnussen zorgt voor een daverende verrassing

Haas behoorde in de voorbije testdagen eveneens tot de geplaagde teams, maar is door F1 gecompenseerd met extra uren in de avond. Het moet de formatie van Guenther Steiner ondanks logistieke problemen gelegenheid geven om voldoende kilometers te maken. Haas wilde de verloren tijd dolgraag op zondagochtend inhalen, maar daar heeft McLaren een stokje voor gestoken. In plaats daarvan mag Haas vrijdag- en zaterdagavond na afloop van de reguliere sessie nog aan de bak. Vrijdag hebben ze dat in ieder geval niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Sterker nog: toen hij het circuit voor zich alleen had, heeft comeback kid Kevin Magnussen de allersnelste tijd van de dag gereden. Op de C4-band, zo laat het team aan Motorsport.com weten, is de Deen verrassend genoeg tot 1.33.207 gekomen. Het is ruim drie tienden sneller dan dat Sainz eerder vandaag ging.

Uitslag: Formule 1-test Bahrein, tweede dag