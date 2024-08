Max Verstappen tweede in Zandvoort: "We waren gewoon niet snel genoeg"

Na een weekend met wisselvallige weersomstandigheden moesten teams de zondagse Grand Prix in met minder data dan gebruikelijk. Lando Norris beschikte na zijn indrukwekkende poleronde van zaterdag over de beste startpositie, al kreeg de neutrale toeschouwer met Max Verstappen ernaast nog wel een gedroomde eerste startrij voorgeschoteld. Norris heeft zijn starts dit Formule 1-seizoen nog niet geweldig voor elkaar, al liet McLaren zaterdag weten: "We laten ons geen remprobleem aanpraten." Bij het doven van de lichten in Zandvoort ging het wederom stroef, ditmaal zelfs voor beide McLarens. De reactietijd van Norris en Verstappen was vergelijkbaar, maar in de tweede startfase schoot de Nederlander gezwind naar de leiding. Oscar Piastri zag op zijn beurt George Russell langszij komen.

Verstappen reed Norris tijdens de eerste ronde uit de DRS-marge, maar daarmee was de klus absoluut nog niet geklaard. Nadien werd het namelijk een gevecht op basis van race pace en bandenmanagement. Die strijd heeft andermaal overduidelijk gemaakt wat in de voorbije raceweekenden ook steevast zichtbaar was: de McLaren is simpelweg sneller dan de RB20, en behoorlijk ook. Aan het begin van ronde 18 sloeg Norris met behulp van DRS toe om de leiding terug te pakken, waarna hij een geruststellende voorsprong kon opbouwen. "Ik kan niet sneller, de auto reageert niet op de dingen die ik wil", liet Verstappen via de boordradio weten. Hij beklaagde zich eveneens over onderstuur. De drievoudig wereldkampioen ruilde zijn mediums aan het eind van ronde 27 in voor een nieuw setje harde banden, maar op die compound veranderde het beeld niet. Norris bleek nog immer de toonaangevende factor in zijn McLaren en ook Piastri vloog op de banden met witte markering.

Verstappen wist uiteindelijk als tweede over de streep te komen, maar wel 22.8 seconden achter Norris. Het is meteen de grootste winstmarge van dit Formule 1-seizoen en markeert een extreme ommekeer sinds Bahrein. "Je probeert het altijd beter te doen. We hadden een goede start en we probeerden alles wat we konden, maar de hele race was duidelijk dat we niet snel genoeg waren. Ik probeerde gewoon tweede te worden." Gevraagd of Verstappen zich bovenmatig op de start had gericht, reageert de Limburger: "Eigenlijk helemaal niet. We hebben vaak goede starts en ik had er vertrouwen in dat het vandaag ook zo zou zijn. Gelukkig bleek dat te kloppen. Daarna probeerde ik vooral mijn eigen race te rijden, en ja, dit was mijn race..." De Red Bull-voegt er afsluitend nog voor de aanwezige fans aan toe: "Het liefst win ik vandaag, maar ik kan ze niet allemaal winnen. Ik ben nog altijd blij met P2 en hoop dat iedereen ervan heeft genoten."